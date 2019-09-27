Кремль надеется, что в США не станут публиковать расшифровки телефонных разговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, подобная информация носит гриф “секретно“ или “совершенно секретно“.

При этом Песков отметил, что стенограмма беседы президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

В то же время представитель российского лидера выразил надежду, что подобного между Путиным и Трампом не случится.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, очень серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем», - сказал он.





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