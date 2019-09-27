27 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Кремле не хотят публикации стенограмм бесед Трампа и Путина • Украинские военные научились управлять ударными дронами Bayraktar • Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока ЧАЭС • Водительские права станут электронными - Кабмин • У Зеленского намерены сокращать количество субсидиантов • Лукашенко хочет наладить отношения с США, но не для "дружбы против России" • Глава МИД Израиля призвал мир признать Иерусалим столицейвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: технологии, роботы, паркур, Boston Dynamics, Atlas. 27 сентября 101технологии, роботы, паркур, Boston Dynamics, Atlas. Американская компания Boston Dynamics не перестает удивлять. Новые умения робота Atlas производят чувство. Фоторепортажи Популярные теги Карпаты, Порошенко, люди, корабли, #Євромайдан, Шахтер, традиции, культура, автомобили, Динамо, мода, протесты, Сергей Смоленцев, ВСУ, женщины, общество, церковь, Львів, заводы, беспорядки, оккупация, животные, АТО, музыка, технологии, зима, Киев, солдат, праздники, фотоконкурсы, мотоциклы, аннексия Крыма, марш, Саакашвили, ВМС, митинги, футбол, история, знаменитости, Верховная Рада, парады, учения, ЗСУ, НАТО, уикенд, мир, соревнования, архитектура, досуг, город, Олимпиада, фотография, Дмитрий Дятлов, военная техника, Львов, акции, фотоподборки, спорт, тест-драйв, транспорт, милиция, юмор, бизнес, политики, искусство, суд, столкновения, Александр Зубко, Россия, природа, Одесса, Нацгвардия, Донбасс, самолеты, дизайн, экология, США, политика, авиация, цирк, выборы, Майдан, концерты, выставки, фестивали, катастрофы, джаз, пейзажи, полиция, живопись, Путин, путешествия, туризм, война, портрет, вера, фотопроект, стихийные бедствия, дети, кошки Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец Карпаты, Порошенко, люди, корабли, #Євромайдан, Шахтер, традиции, культура, автомобили, Динамо, мода, протесты, Сергей Смоленцев, ВСУ, женщины, общество, церковь, Львів, заводы, беспорядки, оккупация, животные, АТО, музыка, технологии, зима, Киев, солдат, праздники, фотоконкурсы, мотоциклы, аннексия Крыма, марш, Саакашвили, ВМС, митинги, футбол, история, знаменитости, Верховная Рада, парады, учения, ЗСУ, НАТО, уикенд, мир, соревнования, архитектура, досуг, город, Олимпиада, фотография, Дмитрий Дятлов, военная техника, Львов, акции, фотоподборки, спорт, тест-драйв, транспорт, милиция, юмор, бизнес, политики, искусство, суд, столкновения, Александр Зубко, Россия, природа, Одесса, Нацгвардия, Донбасс, самолеты, дизайн, экология, США, политика, авиация, цирк, выборы, Майдан, концерты, выставки, фестивали, катастрофы, джаз, пейзажи, полиция, живопись, Путин, путешествия, туризм, война, портрет, вера, фотопроект, стихийные бедствия, дети, кошкиЛеонид Швец Шобы светлый след, или Чумаком по Матиосу Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Американская компания Boston Dynamics не перестает удивлять. Новые умения робота Atlas производят чувство. 27.09.2019



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