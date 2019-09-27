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27.09.2019
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Метки: технологии, роботы, паркур, Boston Dynamics, Atlas.
27 сентября
Американская компания Boston Dynamics не перестает удивлять. Новые умения робота Atlas производят чувство.