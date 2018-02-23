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|Украинские фигуристы, получающие медали для других стран — кто они, и почему уехали (фото)
|23.02.2018 18:28
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Ради болельщиков в программу Игр даже добавили командный турнир фигуристов, не посчитавшись с недовольством спортсменов, которые не горели желанием лишний раз катать свои программы перед личными соревнованиями.
Для Украины фигурное катание — спорт тоже особенный, ведь именно в этом виде у нашей страны первая в ее истории золотая олимпийская медаль, которую выиграла Оксана Баюл в Лиллехаммере в 1994-м. В Пхенчхане еще одна украинка стала олимпийской чемпионкой. Вот только уже не под сине-желтыми знаменами. 34-летняя уроженка Обухова Алена Савченко в паре с французом Брюно Массо выиграла соревнования спортивных пар, выступая за Германию.
Впрочем, Савченко — не единственная экс-украинка, которая покоряет корейскую публику. Наши бывшие соотечественники на олимпийском льду представляют Израиль, Турцию и Польшу, и делают это куда успешнее, чем представители сборной Украины.
Рассказываем, кто из наших предпочел делать карьеру за границей.
Алексей Быченко, 30 лет, ИзраильФото: Рейтерс
Киевлянин выступал за Украину до 2010 года, но, по его же собственным словам, «не считался приоритетным фигуристом». В 2007-м и 2008-м он становился вице-чемпионом страны, а также выигрывал серебро на турнире Crystal Skate-2008. Ставку на Быченко украинская Федерация фигурного катания не делала, его попросту игнорировали и не помогали в подготовке, потому он и принял предложения от Израиля, где стал первым номером сборной и смог регулярно участвовать в чемпионатах Европы и мира.
В Сочи-2014 он был лишь 21-м, но дальше результаты быстро пошли вверх. Алексей стал вторым на чемпионате Европы-2016 и поднимался на пьедестал на этапах Гран-при.
В Пхенчхане Быченко поразил публику короткой программой под еврейскую песню «Хава нагила», в командном турнире с ней он был вторым. В личных соревнованиях Быченко занял 11-е место.
Максим Сподырев, 24 года, ПольшаФото: Рейтерс
Сподырев — представитель танцев на льду, он родился в Харькове, там же начал заниматься фигурным катанием. В 2011 году в паре с Дарьей Коротицой стал бронзовым призером юниорского турнира в Будапеште, а в 2012-м ребята успешно выступали на этапах юниорского Гран-при, стали третьими на чемпионате Украины, а в 2013-м Дарья из-за травмы завершила карьеру. Чтобы продолжать кататься, Максиму пришлось искать партнершу. Его пригласили в Польшу попробовать потренироваться с Натальей Калишек, и пара сложилась. По словам фигуриста, в Украине его даже не пытались удержать, разрыв получился «бесконфликтным». Сподырев и Калишек уже трехкратные чемпионы Польши, на чемпионате Европы они стабильно попадают в десятку и берут призы на менее крупных турнирах. На своих первых Олимпийских играх в Пхенчхане поляки стали 14-ми.
Алиса Агафонова, 27 лет, ТурцияФото: Рейтерс
Харьковчанка Агафонова в паре с Дмитрием Дунем были лучшей украинской танцевальной парой, они входили в ТОП-10 в мире в своем возрасте и завоевывали медали на этапах юниорского Гран-при. Но в 2010-м пара распалась, не сошлись характерами. В Украине сделали ставку на Дмитрия, пригласили в Киев американку Шивон Хикин-Кенеди, а Алису попросту отпустили. В том же 2010-м она стала кататься с турком Альпером Учаром, который до этого был одиночником. В итоге — Учар/Агафонова стали первым в истории Турции танцевальным дуэтом и участниками Олимпиады в фигурном катании. Сегодня Алиса и Альпер максимально приблизились к десятке лучших в Европе и достойно принимают участие в Гран-при. В Пхенчхане они пробились в конец, а после произвольной программы стали 19-ми. Для Турции это исторический результат.
Татьяна Волосожар, 31 год, РоссияФото: Рейтерс
В Пхенчхан Волосожар приехала в качестве действующей олимпийской чемпионки и уже комментатора. Свою главную медаль уроженка Днепра выиграла четыре года назад в Сочи в паре с Максимом Траньковым. Вместе ребята стали кататься с 2010 года.
После Олимпийских игр в Ванкувере, где украинская пара Волосожар/Морозов была восьмой, партнер фигуристки завершил карьеру. У Татьяны были предложения из Франции, Канады и России, но выбор был сделан в пользу на тот момент будущей хозяйки Олимпиады. Сохранить одну из лучших парниц мира для Украины не представлялось возможным, кататься дома ей было не с кем, а приглашать партнера — дорого. В итоге украинская Федерация фигурного катания получила компенсацию за уход спортсменки в Россию, а Татьяна — все золото мира!
После Сочи Волосожар и Траньков поженились, в феврале 2017 года у них родилась дочь Анжелика. Но спортсмены продолжают тренировки и планируют вернуться на лед, чтобы попрощаться с болельщиками.
Призеры Олимпиад — в США и России
Оксана Баюл выиграла Олимпиаду-1994 в 16 лет и сразу же переехала в Америку. С вдруг нахлынувшей славой девушка не справилась. Вечеринки и светские тусовки вытеснили спорт из ее жизни. Дальше был условный срок за вождение в нетрезвом состоянии и лечение от алкогольной зависимости. В 2010-м Баюл на некоторое время приезжала в Украину, планировала развивать фигурное катание, но хватило ее стремления лишь на несколько месяцев.
Оксана разорвала все связи со своими бывшими коллегами по сборной, более того, она подала в суд на своего бывшего тренера Галину Змиевскую, фигуриста Виктора Петренко и адвоката Джозефа Лемира за якобы незаконное присвоение ее средств (более 12 млн долларов) и имени.
Оксана живет в США, замужем за бизнесменом Карло Фариной.Фото: Рейтерс
Танцевальная пара Елена Грушина и Руслан Гончаров выиграли бронзу на Олимпиаде-2006 в Турине. C 1995-го по 2008-й ребята были женаты и после завершения карьеры успешно выступали на ледовых шоу по всему миру. Параллельно Елена пыталась строить тренерскую карьеру в США. В 2007 году Грушину и Гончарова пригласили поучаствовать в российских «Танцах на льду». Елена выступала в паре с журналистом и телеведущим Михаилом Зеленским. Через год стало известно, что фигуристы развелись, а Грушина родила дочь от Зеленского. Сейчас Елена живет в Москве.
Гончаров выступал в телешоу на российском телевидении, а несколько лет назад открыл «Школу танцев на льду Руслана Гончарова» в Подмосковье.
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