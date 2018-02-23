Ради болельщиков в программу Игр даже добавили командный турнир фигуристов, не посчитавшись с недовольством спортсменов, которые не горели желанием лишний раз катать свои программы перед личными соревнованиями.

Для Украины фигурное катание — спорт тоже особенный, ведь именно в этом виде у нашей страны первая в ее истории золотая олимпийская медаль, которую выиграла Оксана Баюл в Лиллехаммере в 1994-м. В Пхенчхане еще одна украинка стала олимпийской чемпионкой. Вот только уже не под сине-желтыми знаменами. 34-летняя уроженка Обухова Алена Савченко в паре с французом Брюно Массо выиграла соревнования спортивных пар, выступая за Германию.

Впрочем, Савченко — не единственная экс-украинка, которая покоряет корейскую публику. Наши бывшие соотечественники на олимпийском льду представляют Израиль, Турцию и Польшу, и делают это куда успешнее, чем представители сборной Украины.

Рассказываем, кто из наших предпочел делать карьеру за границей.

Алексей Быченко, 30 лет, Израиль

Киевлянин выступал за Украину до 2010 года, но, по его же собственным словам, «не считался приоритетным фигуристом». В 2007-м и 2008-м он становился вице-чемпионом страны, а также выигрывал серебро на турнире Crystal Skate-2008. Ставку на Быченко украинская Федерация фигурного катания не делала, его попросту игнорировали и не помогали в подготовке, потому он и принял предложения от Израиля, где стал первым номером сборной и смог регулярно участвовать в чемпионатах Европы и мира.

В Сочи-2014 он был лишь 21-м, но дальше результаты быстро пошли вверх. Алексей стал вторым на чемпионате Европы-2016 и поднимался на пьедестал на этапах Гран-при.

В Пхенчхане Быченко поразил публику короткой программой под еврейскую песню «Хава нагила», в командном турнире с ней он был вторым. В личных соревнованиях Быченко занял 11-е место.

Максим Сподырев, 24 года, Польша

Сподырев — представитель танцев на льду, он родился в Харькове, там же начал заниматься фигурным катанием. В 2011 году в паре с Дарьей Коротицой стал бронзовым призером юниорского турнира в Будапеште, а в 2012-м ребята успешно выступали на этапах юниорского Гран-при, стали третьими на чемпионате Украины, а в 2013-м Дарья из-за травмы завершила карьеру. Чтобы продолжать кататься, Максиму пришлось искать партнершу. Его пригласили в Польшу попробовать потренироваться с Натальей Калишек, и пара сложилась. По словам фигуриста, в Украине его даже не пытались удержать, разрыв получился «бесконфликтным». Сподырев и Калишек уже трехкратные чемпионы Польши, на чемпионате Европы они стабильно попадают в десятку и берут призы на менее крупных турнирах. На своих первых Олимпийских играх в Пхенчхане поляки стали 14-ми.

Алиса Агафонова, 27 лет, Турция

Харьковчанка Агафонова в паре с Дмитрием Дунем были лучшей украинской танцевальной парой, они входили в ТОП-10 в мире в своем возрасте и завоевывали медали на этапах юниорского Гран-при. Но в 2010-м пара распалась, не сошлись характерами. В Украине сделали ставку на Дмитрия, пригласили в Киев американку Шивон Хикин-Кенеди, а Алису попросту отпустили. В том же 2010-м она стала кататься с турком Альпером Учаром, который до этого был одиночником. В итоге — Учар/Агафонова стали первым в истории Турции танцевальным дуэтом и участниками Олимпиады в фигурном катании. Сегодня Алиса и Альпер максимально приблизились к десятке лучших в Европе и достойно принимают участие в Гран-при. В Пхенчхане они пробились в конец, а после произвольной программы стали 19-ми. Для Турции это исторический результат.

Татьяна Волосожар, 31 год, Россия

В Пхенчхан Волосожар приехала в качестве действующей олимпийской чемпионки и уже комментатора. Свою главную медаль уроженка Днепра выиграла четыре года назад в Сочи в паре с Максимом Траньковым. Вместе ребята стали кататься с 2010 года.

После Олимпийских игр в Ванкувере, где украинская пара Волосожар/Морозов была восьмой, партнер фигуристки завершил карьеру. У Татьяны были предложения из Франции, Канады и России, но выбор был сделан в пользу на тот момент будущей хозяйки Олимпиады. Сохранить одну из лучших парниц мира для Украины не представлялось возможным, кататься дома ей было не с кем, а приглашать партнера — дорого. В итоге украинская Федерация фигурного катания получила компенсацию за уход спортсменки в Россию, а Татьяна — все золото мира!

После Сочи Волосожар и Траньков поженились, в феврале 2017 года у них родилась дочь Анжелика. Но спортсмены продолжают тренировки и планируют вернуться на лед, чтобы попрощаться с болельщиками.

Призеры Олимпиад — в США и России

Оксана Баюл выиграла Олимпиаду-1994 в 16 лет и сразу же переехала в Америку. С вдруг нахлынувшей славой девушка не справилась. Вечеринки и светские тусовки вытеснили спорт из ее жизни. Дальше был условный срок за вождение в нетрезвом состоянии и лечение от алкогольной зависимости. В 2010-м Баюл на некоторое время приезжала в Украину, планировала развивать фигурное катание, но хватило ее стремления лишь на несколько месяцев.

Оксана разорвала все связи со своими бывшими коллегами по сборной, более того, она подала в суд на своего бывшего тренера Галину Змиевскую, фигуриста Виктора Петренко и адвоката Джозефа Лемира за якобы незаконное присвоение ее средств (более 12 млн долларов) и имени.

Оксана живет в США, замужем за бизнесменом Карло Фариной.

Танцевальная пара Елена Грушина и Руслан Гончаров выиграли бронзу на Олимпиаде-2006 в Турине. C 1995-го по 2008-й ребята были женаты и после завершения карьеры успешно выступали на ледовых шоу по всему миру. Параллельно Елена пыталась строить тренерскую карьеру в США. В 2007 году Грушину и Гончарова пригласили поучаствовать в российских «Танцах на льду». Елена выступала в паре с журналистом и телеведущим Михаилом Зеленским. Через год стало известно, что фигуристы развелись, а Грушина родила дочь от Зеленского. Сейчас Елена живет в Москве.

Гончаров выступал в телешоу на российском телевидении, а несколько лет назад открыл «Школу танцев на льду Руслана Гончарова» в Подмосковье.

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