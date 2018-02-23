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|В Кривом Роге отметили День города с участием советских флагов (фото, видео)
|23.02.2018 18:36
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В минувший четверг в Кривом Роге отмечали День освобождения города. В мероприятии приняли участие сотрудники Национальной гвардии, которые прошлись по центральной улице с красными флагами, на которых был изображен серп и молот. В полиции мероприятия не поняли и начали расследование.
— Вчера, 22 февраля, военнослужащие НГУ в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика, — сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Твиттере.Фото: соцсети
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