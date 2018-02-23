Создание заповедных территорий ограничит туризм и рыбалку на Сейшелах, чтобы предотвратить дальнейшее нанесение ущерба морской флоре и фауне.

Созданный актером Леонардо Ди Каприо фонд является одним из инвесторов, которые работали над соглашением.

Обладатель «Оскара» отметил: «Эти усилия помогут народу Сейшельских островов защитить свой океан для будущих поколений и служить моделью будущих проектов по охране морских территорий во всем мире».

Президент Сейшельских островов Дэнни Фор подчеркнул: «Наш великий океан дает возможности для развития, а также требует ответственности.

Планируя должным образом защиту нашей среды, мы можем быть уверены, что тоже защищаем наших людей и их жизнедеятельность от неопределенного будущего».

В чем суть соглашения?

Это, пожалуй, первое соглашение по замене долговых обязательств, предназначенное для защиты океанических территорий в мире.

Правительство Сейшельских островов подписало такое соглашение еще в 2016 году с американской благотворительной организацией защиты природы Nature Conservancy и многими инвесторами.

По условиям соглашения на сумму 21 млн долларов, благотворительная организация и инвесторы, в том числе Фонд Леонардо Ди Каприо, выплатили часть государственного долга Сейшельских островов.

Затем страна будет направлять будущие платежи по государственному долгу в новую организацию — Трастовый фонд сохранения природной среды и адаптации к климатическим изменениям Сейшельских островов (SeyCCAT).

Этот траст предложит более низкие процентные ставки по выплате задолженности, а любые сбережения направят на финансирование новых проектов по защите морских флоры и фауны и адаптации последствий изменения климата.

В рамках соглашения, Сейшельские острова увеличивают размер защищенных океанских территорий с 0,04% до 30% к 2020 году.

Первая часть плана предусматривает создание двух новых морских парков.

Первый из них охватывает острова Альдабра, где гнездятся колонии птиц, обитают сотни тысяч черепах, а также дюгонь — морская корова — один из самых уязвимых видов в Индийском океане.

Эта территория будет полностью защищена, разрешат только исследовательский и регулируемый туризм.

Второй парк охватит морские территории вокруг главных островов Сейшелов и ограничит там рыбалку и туризм.

«Это существенное достижение в нашей миссии по распространению охраны природы на глобальный уровень. Все, что вы видите сегодня на Сейшельских островах, — это то, что мы собираемся представить в Карибском бассейне и других океанических регионах, которые сталкиваются с угрозами изменения климата», — отметил генеральный директор Nature Conservancy Марк Терчек.

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