Соцсети хохочут над ее несостоятельной версией.

22 февраля мировую общественность всколыхнула новость об участии российских дипломатов в наркотрафике. Полиция Аргентины обнаружила в дипломатической почте россиян почти 400 кг тяжелых наркотиков.

Захарова разразилась объяснениями только спустя сутки. Так, она заверила, что аргентинское посольство якобы активно участвовало в данной спецоперации по перехвату своих наркопоставок.

Более того, с ее слов, организовал канал технический сотрудник, который уже якобы в дипведомстве не работает. “Удивлены, как эта тема освещается экспертами, некоторые из них договорились до того, что данный случай бросает тень на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского Посла и дипломатического персонала”, — попыталась оправдаться пособница путинского режима.

Примечательно, что россияне не поверили в столь несостоятельную “отмазку” Захаровой.

В комментариях под ее постом они разразились едкими комментариями и насмешками.

Так, они выразили сомнения, что у “технического работника” хватило денег на 400 кг кокаина. “Короче, “их там нет”. Как обычно”, — постебался один из подписчиков.

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