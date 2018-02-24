Показательным разгромом наемников Штаты воспользовались, чтобы продемонстрировать свою военную мощь.

Об этом заявил военный знаток Олег Жданов.

«Россия никогда не пойдет на прямое боестолкновение. Это показала сирийская ситуация с ЧВК «Вагнера». Я думаю, что в какой-то мере, это было сделано умышленно, потому что со времен вьетнамской кампании не было ни разу прямого боевого столкновения двух военных систем. То есть американской и российской или постсоветской. Как показал бой, она и осталась постсоветской», — отметил эксперт.

По его словам, уничтожение российских наемников показало неспособность РФ противостоять вооруженным силам США.

«Поэтому это боестолкновение было показательным, насколько вероятность того, что при применении обычных видов вооружения у России есть шансы противостоять США. Шансов нет, как оказалось. Не думаю, что это может привести к конфликту, но к гонке вооружений это уже привело», — констатировал он.

Как сообщал «Обозреватель», 7 февраля в районе Дайр-эр-Заура управляемая из России оперативная группа с танками и артиллерией пересекла согласованную линию деэскалации, отделяющую территорию режима президента Асада от территории, освобожденной «Демократическими силами Сирии», поддерживаемыми США.

Когда россияне атаковали, штурмовики и дроны США нанесли ответный удар.

По данным СМИ, россияне ехали на позицию для штурма с множеством техники и целью занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация коалиции США.

Вашингтон заявил, что удар был нанесен для защиты штаба «Сирийских демократических сил». Власти РФ гибель россиян отрицают.

Сообщается, что погибли в основном наемники российской частной военной компании «Вагнер», а также спецназовцы Минобороны РФ, артиллеристы и танкисты.

По данным Reuters, 7 февраля погибло и было ранено в общей сложности около 300 наемников российской частной военной компании Вагнера.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира