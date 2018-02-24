Деловые Сводки
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|Руководство «ЛНР» запретило своим стрелять по украинским силовикам
|24.02.2018 00:23
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«Ополченцы» утверждают, что им больше нельзя открывать огонь по «укропам», «правосекам» и прочим «бандеровцам». Руководство так называемой «народной милиции» псевдогосударства «ЛНР» запретило своим подчиненным открывать огонь по украинским силовикам, рассказывают жители оккупированного Луганска.
По их словам, боевикам луганской «республики» якобы строго-настрого запретили стрелять в украинских военных. «Видел в пивнухе мужика в камуфляже с нашивками народной милиции. Он пожаловался своему собеседнику в штатском, что им запретили стрелять по украинским военным, хотя те, когда патрулируют вдоль Северского Донца, их хорошо видят в оптические приборы», — утверждает Николай, житель оккупированного областного центра.
По информации этого мужчины, руководство будто бы предупредило рядовых боевиков: «Если убьете хотя одного укропа, выгоню на х*** из народной милиции!»
Впрочем, в Донецкой области мы видим, что перемирие боевиками регулярно нарушается, и от обстрелов гибнут как бойцы ВСУ, так и гражданское население Донбасса.
В Луганской области ситуация не столь катастрофическая, однако информация, исходящая от боевика «ЛНР», нуждается в более детальной проверке.
Также интересно, с чем связан упомянутый запрет, если он действительно имел место. Неужто пророссийские боевики отказались от своих намерений брать Лондон, Киев и Харьков, а вместо этого собираются «сливаться»?
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