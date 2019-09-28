Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году охотно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НС террористической организации" ЛНР ", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков ", - говорится в сообщении.

В частности, уточнили в спецслужбы, "финансист" обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллилнов гривень.

Отмечается, что полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность. Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта военный техники.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам, и задержали его.

Во время следственных действий по местам временного пребывания финансиста в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НМ "ЛНР".

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Продолжается досудебное следствие.

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