По словам и. о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрея Кучмиева, из-за ливня там обвалился мост.

Об этом сообщает "Думская".

«В ближайшее время опасный участок с обеих сторон оградят бетонными блоками, а когда погода нормализуется, специалисты займутся ремонтом», — рассказал Кучмиев.

До прибытия на место происшествия сотрудников экстренных службы многие автомобилисты решались проехать по оставшейся узкой полоске моста, между них был даже водитель маршрутки.

По сообщению СМИ, на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и другие. Было принято закрыть для проезда дорогу. Столкновений на месте ЧП не было.





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