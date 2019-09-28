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Ливень в Одесской области обрушил мост
28.09.2019 08:03
Большой провал образовался сегодня на дороге между райцентром Болград и селом Кубей на юге Одесской области.

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По словам и. о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрея Кучмиева, из-за ливня там обвалился мост.

Об этом сообщает "Думская".

«В ближайшее время опасный участок с обеих сторон оградят бетонными блоками, а когда погода нормализуется, специалисты займутся ремонтом», — рассказал Кучмиев.

До прибытия на место происшествия сотрудников экстренных службы многие автомобилисты решались проехать по оставшейся узкой полоске моста, между них был даже водитель маршрутки.

По сообщению СМИ, на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и другие. Было принято закрыть для проезда дорогу. Столкновений на месте ЧП не было.

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