Об этом Укринформу сообщили в Украинском гідроментцентрі.

"Ночью на Львовщине, Волыни и Ривненщине, днем в западных, кое-где в северных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-9°, на юге и западе страны 7-12°; днем 13-18°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье кое-где 19-23°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 28 сентября без осадков, лишь во второй половине дня кое-где небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. В столице температура ночью 7-9°, днем 14-16°, в Киевской области ночью 4-9°, днем 13-18°.

По прогнозу, 29 сентября дожди, ночью в южной и восточной части, днем в западных областях без осадков. 30 сентября ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в западных, северных областях и в Винницкой области дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 7-12°, в Одесской области до 16°; днем 29 сентября 15-20°, в южной части до 25°; 30 сентября 18-23°, на юге страны и в Винницкой области кое-где 24-28°.

На Киевщине 29 сентября ночью умеренный, днем небольшой дождь; 30 сентября ночью без осадков, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°; днем 29 сентября 15-20°, 30 сентября 18-23°.

В Украине ожидаются 1 октября небольшие, кое-где умеренные дожди, днем на Правобережье без осадков; температура ночью 8-14°, днем 14-20°, на юге страны 20-25°, в северной части 12-17°. 2 октября без осадков, в западных и Житомирской областях днем небольшой дождь; температура ночью 6-11°, на побережье морей 13-16°, днем 17-23°, на юге страны до 25°, в западных областях 14-20°.

В столичном регионе 1-2 октября без осадков, лишь ночью во вторник небольшой дождь. Температура 1 октября ночью 8-13°, днем 12-17°; 2 октября ночью 6-11°, днем 17-22°.

Согласно ориентировочному прогнозу, 3 октября в северных, западных и большинстве центральных областей, 4 октября в Украине иногда дожди, температура ночью 3-8°, днем 7-12°, в южных и восточных областях ночью 8-13°, днем 18-24°. 5-7 октября без осадков; температура ночью 2-7°, на юге 5-10°, днем 10-16°.

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