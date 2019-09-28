Коломойский и Пинчук: основные бенефициары

Демонизация влияния Игоря Коломойского на экономические и политические процессы в Украине началась еще до избрания Владимира Зеленского президентом. При этом сам Коломойский, как было понятно еще из серии его интервью, данных весной, в сезон президентских выборов, рассматривал как радикальный, так и умеренный сценарий установления контроля над системой принятия решений. Так, он изначально советовал Зеленскому не спешить с роспуском парламента, а подготовить к осени крепкую, идеологически сплоченную и имеющую опыт политических баталий фракцию, гарантирующую президенту профессиональное продвижение нужных решений.

Однако Зеленский пошел по пути «хайпа», сделав ставку на максимально быстрое взятие командных высот – и это у него получилось. В итоге гигантская часть из 254 абсолютно разных по политическим ориентациям, мировоззрению, опыту и характеру людей прогнозируемо оказалась слабо контролируемой. Первые «сбои» в режиме «зеленого принтера», первое кнопкодавство, хитрые маневры вокруг снятия закона о неприкосновенности, вскрытие возможности влияния на новых нардепов старых «зубров» из оппозиционного меньшинства – все это показывает, что обе тактики – и Зеленского, и Коломойского – имели смысл, но каждая не давала стопроцентно гарантированного контроля за результативностью принятия решений. В этих условиях Игорь Валерьевич получил шансы только увеличить свое влияние на принятие решений в Украине.

Игорь Валерьевич стал не только первым олигархом Украины, он еще и хочет влиять на всю политику государства

«Коломойский является пока что самым влиятельным теневым управленцем в стране. Особенно сейчас, когда в во фракции СН начались прогнозируемые разногласия, и «зеленый принтер» стал давать сбои, - уверен политический аналитик Игорь Скрыпник, - Предчувствуя это, и понимая сложности для Зеленского, Коломойский готов «продавать» свои фракционные «штыки» президенту для нужных голосований в обмен на экономические преференции. А амбиции его очень велики - он действительно хочет «купить Украину». Аналогичные услуги Зеленскому готов предложить и другой днепровских олигарх – Виктор Пичнук, у которого есть и свои люди в «Слуге Народа», и «маленькая, но гордая» часть Вакарчука».

Начавшийся в США скандал вокруг разговора Зеленского и Дональда Трампа только подогревает интерес к Украине, а, следовательно, и к персонам, имеющим влияние на Зеленского. Не исключено, что Коломойский и Пинчук сами способствовали началу сбоя в работе «принтера Рады», саботировав некоторые голосования руками своих людей во фракции, дабы показать, что не все так просто и легко будет для Зеленского и особенно для главы его Офиса – Андрея Богдана, которые слишком рано задумались о самостоятельной игре и полноценном контроле над всей вертикалью власти.

Но «штыки» Коломойского и Пинчука – это о влиянии на парламент. А что же исполнительная власть – Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука, в котором оба олигарха уже имеют свои сферы влияния?

Соперничество между Пинчуком и Коломойским забыто или отложено. Впереди - светлое будущее совместного господства «днепровских»

К безусловной квоте Коломойского относится Александр Дубилет – прежний ІТ-директор Приватбанка и нынешний министр Кабинета министров. Эта важнейшая бюрократическая должность позволяет влиять не продвижение документов по запутанным коридорам власти, в т.ч., естественно, по неформальным. Контролируя такую, внешне непубличную, должность, любой олигарх или чиновник получает понимание того, как действуют, и о чем думают министры, не относящиеся к его сфере влияния.

Влияние Коломойского, хотя и в меньшей степени, ощущается и в отношении т.н. «группы Гончарука», или группы BRDO – выходцев из «Офиса эффективного регулирования» (Better Regulation Delivery Office). Финансируется BRDO ЕС и Канадой, и был создан в 2015 года Айварасом Абромавичюсом, тогда – главой Минэкономики, а сейчас - Укробронпрома. Последнего же давно считают человеком Виктора Пинчука, и прямым ставленником Демократической партии США.

Из этого «мозгового центра» вышли не только Гончарук, но и министры юстиции – Денис Малюська, и энергетики – Александр Оржель, Ольга Нечитайло - государственная уполномоченная АМКУ, плюс несколько чиновников рангов пониже, а также ряд нардепов.

К слову, Гончарук еще и выпускник «Аспен Института Киев», который поддерживался Пинчуком. А «Аспенский инистут» считался кузницей кадров для правительства Арсения Яценюка.

«Группа BRDO имеет, со временем, шанс стать самостоятельным центром принятия решений. Этим людям приписывают «завязку» одновременно на Пинчука и на шефа офиса Президента Андрея Богдана, но в политике в определенный момент становится важно не то, кто тебя привел в политику, а то, как ты там продержался, и как быстро обрел самостоятельность. Конечно, если обретение самостоятельности и субъектности – твоя цель. Вспомним, как росли влияние и авторитет Владимира Гройсмана, который пришел в Кабмин «никем», а стал серьезным игроком», - указывает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

Станет ли Гончарук самостоятельным политиком? Потенциал есть, но нужно ли это ему самому...

Что же касается явно прослеживаемой квоты Виктора Пинчука, то к ней в правительстве Гончарука относится министр экономики Тимофей Милованов (в свое время он был одним из потенциальных финансистов неудавшегося проекта «Вакарчук- президент»), и министр объединенного «культурно-молодежно-спортивного» (а заодно и идеологического) министерства Валерий Бородянский, ранее возглавлявший медиа-холдинг олигарха StarLightMedia.

В очевидную орбиту влияния Пинчука можно добавить, например, таких заместителей министров, как ближайшие сотрудники Милованова - его первый заместитель Павел Кухта или Торговый представитель Украины Тарас Качка. Достаточно указать, что Кухта был кандидатом в депутаты от «Голоса», а Качка работал советником фонда «Відродження».

Итак, на ключевых должностях в Кабмине находятся люди, в той или иной степени связанные с Коломойским и Пинчуком. Но не только эти два олигарха влияют на Кабмин в частности, и власть в целом.

«Безусловно, сейчас векторы воздействия на правительство Гончарука пересекаются, и можно проследить влияние на одних из тех же министров и Коломойского, и Пинчука, и Богдана, и самого Зеленского. Многим кажется, что это влияние, по сути, одно и то же, и потому нет смысла разбираться в его оттенках. Но в вопросах интриг и неформальных отношений нет ничего неважного, тем более, что со временем интересы всех игроков начнут в чем-то расходиться, а определенные персоны и группы в Кабмине, силовом блоке, и в системе власти в целом, будут менять покровителей, или же наращивать собственную субъектность, сами становясь центрами принятия решений», - указывает Руслан Бортник.

Андрей Богдан: серо-черный кардинал

С первых дней своего пребывания во главе Офиса президента этот чиновник начать зарабатывать одиозную репутацию. Притчей во языцех стал стиль его повеления, характеризуемый откровенно хамским обращением с нардепами от «Слуги Народа» (которых он, как мы помним, называл, в числе прочего, «психически больными»), с представителями СМИ (над которыми он откровенно издевался), с мэром Киева Виталием Кличко, да со всеми, кто мешает работать «народному кумиру». И, естественно, мешает самому Богдану.

И кто тут у нас президент?

Постоянное и нарочитое подчеркивание им своей незаменимости, опытности и влияния на Владимира Зеленского началось, как известно, в день встречи новоизбранного президента с руководством еще предыдущей Верховной Рады, когда Богдан впервые «засветился» своей манерой шептать на ухо главе государства. И именно его называют стимулятором и промоутером «разухабистого» стиля общения самого Зеленского.

Чиновник, назначенный на должность с откровенным нарушением закона о люстрации, игнорирующий правила приличия в общении с главой государства и уже прочно сформированное негативное мнение о себе и гражданского общества, и СМИ, и международных кругов, похоже, имеет амбиции намного более широкие, чем теневое управление Зеленским. Такой стиль поведения явно говорит о стремлении быть не теневым, а как раз явным «кукловодом» главы государства. И пока что Зеленский отнюдь не спешит отдельно ставить Богдана на место, и, тем более, увольнять его.

«Богдан, непременно, на сегодня – главный «демон» Зеленского. Это та фигура, которая – сознательно или по факту – собирает на себя весь негатив вокруг шефа. Более того, неизвестно, считает ли Богдан Зеленского шефом, кроме как формально, - замечает политический аналитик Игорь Скрыпник, - Некогда Коломойский утверждал, что это он уволил Порошенко - и так, по сути, в чем-то и получилось. Богдан также может думать, что он может если не уволить, то уж точно рулить Зеленским. И что бы не говорили о самостоятельности последнего, пока что он все еще публично слушает Богдана. Даже высмеивание родным «95 кварталом» «любовного шепота» главы ОП на ушко президенту не заставило последнего отказаться от услуг Богдана. Видимо, он ему пока очень необходим».

Имнено Богдан предложил Зеленскому Алексея Гончарука как кандидата в премьеры. Но можно ли считать главу правительства стопроцентным человеком Богдана – вопрос. Как уже говорилось, Гончарук, де-факто, имеет свою группу в Кабмине – выходцев из BRDO, и вряд ли планирует все время ориентироваться сугубо на Богдана. Ему выгоднее изображать из себя «слугу Зеленского», не оглядываясь на «хотелки» главы президентского офиса (а заодно и «сладкой днепровской парочки» олигархов), постепенно обрастая «политическим мясом» опыта и связей.

Руслан Рябошапка теперь известен миру как «100% человек Зеленского». А, может, Богдана?

У Богдана имеется еще один важный кадровый козырь: его протеже считается генеральный прокурор Руслан Рябошапка и два его заместителя – Виталий Касько (однокурсник Богдана по юридическом факультету Львовского университета) и Сергей Кизь. Сложнее с влиянием на силовые органы: на главу МВД Арсена Авакова Богдан влиять отдельно не может – у того договоренности лично с Зеленским, а равно и с Коломойским, но не с Богданом. Изначально глава ОП оказался и в конфликте с главой СБУ Игорем Бакановым, который явно проникся значимостью своей должности, и «смеет» не слушаться амбициозного Богдана. Его же называют и виновником неожиданной отставки главы СНБО Александра Данилюка (другим возможным инициатором падения Данилюка называют Коломойского), обвиняя в желании получить доступ к миллиардам гривень, выделенных на цели нацбезопасности, и к выработке важнейших решений государственной политики.

Однако не все эксперты склонны видеть главу Офиса президента эдаким «абсолютным злом». Его роль скорее модераторская, а влияние – аппаратное, сугубо интриганского свойства, уверен, к примеру, политолог Алексей Полтораков.

«С одной стороны, действительно, влияние Богдана на государственную политику довольно велико, и, в определенном смысле, о нем, как об самостоятельном игроке говорить уже можно, особенно на фоне некоторой, по крайней мере внешней, слабости президента, - указывает Полтораков, - Однако есть нюанс: влияние Богдана заметно более на государственную политику в целом, а не на конкретные сферы, которые сейчас довольно активно перераспределяются и между ведомствами и группами влияния. В силу этого, значимость Богдана состоит не столько в его непосредственном контроле над какой-то сферой, а во влиянии на балансирование интересов конкретных игроков – и фильтрации их доступа к «первому лицу».

Руслан Бортник, в свою очередь, считает, что влияние Богдана будет расти и расширяться, в т.ч. за счет того, что последний является посредником между Зеленским и олигархическими группами, в т.ч. и «днепровскими», а также ограждает Зеленского от неудобных вопросов со стороны активистов, журналистов, и в целом, избирателей, а равно и от требований различных лоббистов.

Вот так примерно и выглядит сейчас вершина государственной власти

«Богдан – это опытнейший бюрократический игрок, который изучил все походы «к телу», и быстро выстроил вокруг Зеленского благоприятный для него информационный фон, а на себе замкнул все «решения вопросов с Володей». В этом он старается вместе с друзьями и официальными помощниками Зеленского – Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком – но те хуже понимают аппаратные игры. Богдан же умеет представить все в нужном ему свете, и пока что видим, что Зеленский очень ценит его умения – ведь она сам не может вникать во все аспекты государственного управления. Слишком тяжела оказалась президентская ноша», - очерчивает Бортник суть взаимоотношений президента и главы его Офиса.

И действительно: большой объем неофициального кураторства процессами на вершине власти, который, амбиций ради, взвалил на себя Андрей Богдан, просто не дает ему возможность заглянуть во все «уголки» этой самой власти.

«Насколько Богдан действительно курирует целые направления в работе правительства, как об этом говорят – сказать сложно. Ему приписывают разное, а он только рад подчеркивать свое могущество, - рассуждает Игорь Скрыпник, - Не факт, что он просто физически может контролировать все, или хотя бы 3-5 основных, аспектов работы того же Кабмина. Да и министры Гончарука, и сам Гончарук, вряд ли хотят, чтобы их считали министрами Богдана. Зеленского – да, но точно не Богдана».

Парадоксально, но единственным человеком, который на данный момент может повлиять на ослабление Богдана, является Коломойский. Он явно не хотел бы автономного усиления главы ОП до уровня полноценного политического, и, что еще неприятнее Игорю Валерьевичу, экономического игрока, возжелав получить «на кормление» какую-нибудь отрасль или группу предприятий.

Конечно, это предположение действительно только в том случае, если Богдан и Коломойский не составляют, по-прежнему, одну группу в окружении Зеленского. В принципе, логика накопления и защиты властных полномочий делает «развод» Богдана с Коломойским неизбежным. Как и будущий «развод» Богдана уже с Зеленским. Между прочим, натяжение между Богданом и Коломойским может быть выгодно и Зеленскому - с точки зрения построения хотя какого-то баланса на вершине власти. Увы, все эти интриги никоим образом позитивно не сказываются на качестве принятия решений на этой самой вершине, а только увеличивают хаотичность тамошних процессов.

«Уже сейчас в треугольнике «Зеленский-Богдан-Коломойский» наблюдается напряжение, не видимое глазу как сторонников «зради», так и «перемоги» главы государства. Но уже очень скоро мы сможем наблюдать очень интересные события – с учетом посылов, которые идут Зеленскому из Вашингтона, в т.ч. по поводу и Коломойского, и Богдана», - уверен Игорь Скрыпник.

Валерий Хорошковский: возращение Тени

Пожалуй, самый призабытый из влиятельных персонажей недавней украинской истории, Хорошковский вернулся в страну не просто так: его явно пригласили. Похоже, он сделал какие-то инвестиции в победу Зеленского, иначе бы не был позван назад. Следовательно, он имеет право рассчитывать на возобновление своего влияния – финансового, политического, либо же комплексного.

Ваалерий Иванович не прост, ой, непрост... И Зеленскому с Богданом явно боязно подпускать его снова к власти

Хорошковский – человек, непременно, незаурядных и разносторонних менеджерских талантов. Он – единственный чиновник, который к 50 годам имеет уникальный бэкграунд: руководил важнейшей силовой структурой – СБУ, распределял потоки на таможне, заведовал государственными финансами, а еще ранее, в возрасте 33-35 лет, был министром экономики и евроинтеграции (к слову, самым молодым в те годы). Он разбирается и в банковском деле (дважды входил в состав Совета НБУ), и в вопросах медиа – в свое время владел телеканалом «Интер» и связанном с ним каналами. Кроме того, он входит в официальный список украинских олигархов (во всяком случае, до сих пор числится в списке таковых).

Знакомство Хорошковского с Зеленским состоялось в 2005-м, а сотрудничество продолжалось до 2012 года. Уже не все помнят, что именно «Интер» стал первой крупной медиа-площадкой для раскрутки «95 квартала», а затем и проверки менеджерских качеств Зеленского в качестве генпродюсера этого телеканала.

Потому не ошибемся, если предположим, что Хорошковского пригласил в Украину лично Зеленский. Пригласил – и оказался перед вопросом: а что же предложить такому непростому человеку, как Валерий Иванович.

«Зеленский, между прочим, может сознательно или подспудно бояться Хорошковского. Тот слишком много знает о нынешнем гаранте. Потому президент, с большой долей вероятности, все-таки будет удовлетворять какие-то «хотелки» своего бывшего начальника и одновременно - главного СБУшника. Но, скорее, это будут экономические преференции – как плата за молчание и содействие. Совсем игнорировать Хорошковского нельзя – не получив желаемого, тот может перейти в стан недругов Зеленского, создав последнему большие проблемы», - уверен Игорь Скрыпник.

Так куда же направить таланты такого эффективного менеджера? Минфин и таможня уже имеют своих глав: там хозяйничают иные люди. Использовать Хорошковского для реанимации давней и темной истории с правами на «Интер» вероятно, но пока для Зеленского это не актуально. В СБУ он тоже не может вернуться, хотя явно не прочь. Остается сфера теневого и полутеневого влияния, а также… возможность задействовать Хорошковского на переговорах с Москвой - вместо Медведчука.

Собственно, об этом возможном применении связей и опыта Хорошковского и было в последнее время довольно много предположений в СМИ. Но сможет ли он стать более эффективным переговорщиком с Путиным, чем Медведчук? Слишком много ставок в Москве сделано именно на путинского кума, имеющего теперь свое представительство в Раде, и справедливо рассматриваемого в Кремле лидером и знаменем пророссийской оппозиции.

Тем временем Медведчук прочно занял позицию главного модератора российского направления и лидера всей промосковской оппозиции

Да и сам Зеленский, похоже, пока что явно колеблется с решением - вводить ли Хорошковского в переговоры с РФ. Ведь последствия просчитать очень сложно: например, Путин может просто отказаться иметь дело с кем-либо, кроме своего кума, после чего Медведчуку будет дана команда начинать полноценную политическую борьбу и с Зеленским, и с Хорошковским. Результат такой борьбы не гарантирован, а лавров миротворцев и победителей и Владимиру Александровичу, и Валерию Ивановичу в таком случае точно не видать. И этот сценарий – только один из возможных в таком случае.

Есть на пути новых амбиций Хорошковского и еще один человек – Андрей Богдан. «Глава ОП тоже не хочет усиления Хорошковского – ведь, таким образом, он получает возле Зеленского еще одного влиятельного человека - причем намного более искушенного в интригах. Все-таки Хорошковский руководил СБУ, у него большие связи в финансовом мире, и при этом он может быть, как публичным, так и не публичным игроком. В его лице глава ОП получит мощнейшего конкурента, ничем ему не обязанного. А «теней» у главы государства не может быть две», - указывает Игорь Скрыпник.

Гипотеза о том, что Хорошковский вызван с иной целью - помогать перераспределению влияния в медиа-пространстве Украины, тоже пока не подтверждается. Хотя начавшаяся «зачистка» информполя, проявившаяся в показательной атаке на главный рупор Медведчука – «112 канал» - уже показывает, что эта война вступила в новую фазу. Переформатирование идеологии медвечуковских каналов Зеленскому необходимо – иначе умеренно-пророссийский электорат просто перебежит обратно к Медведчуку. Потому умения и финансы Хорошковского на медиа-фронте вполне могут быть задействованы.

«Фигуру Хорошковского в сегодняшнем государственном масштабе не стоит излишне переоценивать. Ведь на довольно долгое время он «выпал» из большой украинской политики - соответственно, ослабляя свое влияние и репутацию, - суммирует размышления о роли последнего Алексей Полтораков, - Скорее, стоит говорить об определенном векторе и/или направлении, за которым Хорошковский будет особенно следить и косвенно курировать. Вероятнее только, это будет одно из немногих оставшихся направлений украинско-российских отношений, на котором сейчас довольно мало конкурентов. Но что конкретно – пока непонятно».

Где же понадобится, в итоге, Хорошковский?

Старые профи: нужны при всех властях

Еще более показательными являются истории нескольких «тихо скандальных» назначений «второго порядка» в правительстве и президентском офисе. Они демонстрируют, что опытные управленцы и великие комбинаторы из числа деятелей не только времен Порошенко, но и более ранних времен Януковича, по-прежнему востребованы. И никакие громкие заявления о новой, тотальной и широкой, люстрации, на этих людей не распространяются.

Первый пример – назначение Зеленским своим советником Руслана Демченко, который ранее занимал такую же должность при Порошенко, а до того работал при Викторе Ющенко и Викторе Януковиче. И был не просто малозначительным клерком, а на важных должностях: при Ющенко - главой службы протокола, а при Януковиче и вовсе стал куратором отношений Украины с Россией.

Дипломатический опыт Демченко очень специфичен: во времена руководства МИДом Леонида Кожары (2012-2014 гг.) он был, де-факто, классическим «серым кардиналом» министерства, рассылая по посольствам «темники» для дипломатов. Он же следил за проевропейской фрондой в дипломатической среде, что особенно проявилось во время Евромайдана. Кроме того, Демченко принимал участие в историческом заседании Кабмина 21 ноября 2013 года, на котором Николай Азаров заявил об отказе от евроинтеграции.

Несмотря на столь одиозный бэкграунд, Демченко оказался востребован и Порошенко, несмотря на то, что по всем канонам – и формальным, и моральным, должен был подвергнуться люстрации. Но нет: видимо, как предыдущая власть ценила столь «нужных» профессионалов, так и новая, еще более «революционная», власть поступает точно также.

Такие профи, как Руслан Демченко, как видим, нужны всем властям

«Демченко – опытный бюрократ и дипломат, действительный «серый кардинал» МИДа времен Леонида Кожары. Не исключено, что такую роль он будет выполнять и сейчас. Ведь должность главы МИД в нынешних условиях становится почти «расстрельной»: пока Вадим Пристайко находится на «линии огня», такие «зубры», как Демченко, курируют непосредственную работу министерства, следят за настроениями дипкорпуса и т.д.» - очерчивает его роль Игорь Скрыпник.

Вообще-то, назначение Демченко должно было обеспокоить и Пристайко, и Богдана Яременко – нынешнего главу парламентского комитета по внешней политике, который был в 2010-2014 гг. генеральным консулом Украины в Турции, а затем стал одной из главных фигур «Майдана иностранных дел» - группы дипломатов, боровшихся за евроинтеграцию в условиях Майдана. Уж они-то точно знают, кто такой Демченко. Но и Пристайко, и Яременко промолчали. Почему-то не отдельно взволновалась и обычно чувствительная к «зраде» общественность…

Другой показательный пример – Юлия Ковалив, ставшая недавно заместительницей Андрея Богдана. Она тоже соратница и Януковича, и Порошенко. А еще – Курченко. На работу к последнему она пришла из Координационного центра по проведению экономических реформ, созданного при АП Януковича. Менеджерские способности Ковалив пригодились, когда Курченко купил Украинский Медиа Холдинг (UMH) у Бориса Ложкина. В 2013-м или даже раньше она стала исполнительным вице-президентом UMH group. При этом ей удалось установить хорошие отношения и с бывшим, и в новым владельцами холдинга. Как результат – после падения «донецких» Ложкин позвал ее в постмайданную власть, где Юлия вначале вошла в состав пресловутой Нацкомисии, осуществляющий регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и даже была некоторое время и.о. главы этой комиссии, а затем заняла должность первого заместителя все того же министра экономики Айвараса Абромавичюса.

Также в 2016-2017 гг. она занимала кресло в наблюдательном совете «Нафтогаза», где работала с Андреем Коболевым, глубокие симпатии талантам которого выражал никто иной, как Игорь Коломойский. Затем Ковалив стала главой офиса Национального инвестиционного совета при Порошенко (и до лета 2018-го - при все том же Ложкине), в каковом качестве трудится и до сих пор. Вот так причудливо тасуется колода одних и тех же чиновников, незаменимых при любой власти.

Юлия Ковалив доказала свои менеджерские таланты на разных должностях. И потому была приближена к самому Богдану...

«Назначение соратницы одновременно Януковича, Курченко, Ложкина и Абромавичюса заместительницей Богдана лишний раз говорит о том, что последний не заморачивается минимальным соблюдением «политеса». Он откровенно показывает всем – в первую очередь, гражданскому обществу - что проверенные кадры, несмотря на все заявления об очищении власти и новой люстрации, всегда важнее и нужнее в практическом смысле», - указывает Игорь Скрыпник.

Система может спать спокойно…

Как видим, значительная часть «новых» лиц в правительстве и ключевых органов государственной власти является новыми очень условно. Да, определенная кадровая революция свершилась. Но она больше заметна в Верховной Раде, чем в Кабмине и силовом блоке.

«В Кабмин Гончарука пришли люди, которые и ранее работали во власти. Никого «с улицы» там нет. Просто ранее они пребывали «в меньших чинах» в правительствах Яценюка или Гройсмана, - отмечает Руслан Бортник, - Так что говорить о радикальном обновлении кадров со стороны Зеленского некорректно. Как и объявлять о широкой люстрации, когда правительство наполнено деятелями предыдущего режима. Несколько фигур действительно «со стороны» погоды не делают – тем более, такой «стороной» является «Квартал 95», и в этом случае мы уже подходим к иному вопросу – о кумовстве и назначении на должности знакомых и их родственников».

Суммируя сказанное, отметим, что мнения аналитиков по поводу степени и перспектив реальной политической субъектности правительства Гончарука совпадают в целом – они считают, что такой субъектности нет. Но аналитики расходятся в том, чем объясняется такая ситуация, и какова перспектива ее развития.

Так кто же все эти люди в Кабмине? И чьи они люди?

«По состоянию на сейчас, когда новое правительство только начинает работать и выстраивать вертикаль исполнительной власти «под себя», говорить о наличии конкретных кураторов определенных блоков видится преждевременным, - указывает Алексей Полтораков, - бесспорно, серьезные группы влияния на действия министерств и ведомств есть, и их каналы так или иначе ведут в Офис Президента, к Зеленскому и Богдану. И именно ОП пока что выступает своеобразным «черным ящиком», где решения принимаются под влиянием целого ряда факторов, преимущественно тактических и субъективных».

Схожее мнение и у эксперта Центра внешнеполитических исследований OПАД им. Никанорова Николая Марченко. «Правительство Гончарука является первым в истории Украины, лишенным какой бы то ни было политической субъектности. Нынешний глава Кабмина не имеет реального статуса лидера парламентско-правительственной коалиции. «Слуга Народа» при наличии однопартийного большинства сформировала почти технократическое правительство. Почти – потому, что это правительство имеет полную политическую зависимость от Богдана, Зеленского и спонсоров правящей партии – Коломойского, Пинчука и иных», - указывает он.

Если же говорить о роли и месте таких влиятельных в прошлом лиц, как Валерий Хорошковский, то их нынешняя деятельность будет зависеть от очень большого числа неизвестных нам достоверно факторов. Однако, кто бы еще не вернулся в Украину из деятелей домайданных времен (а это не только Хорошковский, Андрей Портнов или Раиса Богатырева) – их возвращение будет означать совершенно ненужную конкуренцию для тех, кто уже «сел на потоки» и контролирует основные направления политики и экономики в Украине.

Способствовать возвращению лиц из обоймы Януковича новая власть может только с одной целью – держать этих людей на еще большей «привязи», и заставить их открыть все свои «загашники» (если таковые еще остались), дабы оставаться на свободе, или даже быть допущенными каким-то образом снова к «потокам».

Что касается опытных и «знающих ходы» чиновников и менеджеров, служивших прежним властям, и успешно «всплывших» при власти нынешней, то именно их узаконение на должностях является откровенным маркером того, что, на самом деле, никаких кардинальных угроз системе власти – если под ней понимать совокупность людей, принимающих решения, и связей между ними – ожидать не стоит.

«Назначение той же Юлии Ковалив – это посыл элитам о том, что, несмотря на громкие заявления, систему на уровне практических, и признанных успешными, исполнителей менять не собираются. В общем, как и предполагалось, только личные симпатии Зеленского, Богдана и Коломойского решают, «кто тут еврей», - афористически замечает Игорь Скрыпник.

Конечно, всяческие замены и перестановки, а равно громкие отставки и аресты могут и будут продолжаться, но вряд ли их количество будет больше, чем во времена Порошенко.

Правда, это не касается «топов», включая самого Порошенко, но это – тема отдельной статьи.

Система оказалась сильнее, и «зеленые», произведя показательную «зачистку» верхушки, и еще более словесно упражняясь на эту тему, откровенно возглавили эту самую систему, продемонстрировав, тем самым, только лишь очередную, хотя и довольно кардинальную, смену политических поколений. Только и только. Никакой смены, и тем более, ее слома системы, не произошло. И не предвидится.

Так что здесь можно «выдохнуть». Опасности ожидают нас в других сферах...

Павел Ковалев

Сводка.нет - Новости Украины и Мира