Об этом сообщает КП Киевпастранс.

"С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3 и троллейбусов № 27К будет возобновлено. Движение автобусов № 3Т и № 4 будут закрыты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 и 29 сентября будут осуществлены технические поездки по скоростной линией: трамваи будут курсировать без пассажиров.

В то же время с 28 сентября движение трамваев № 2 будет закрыто. Вместо них будут курсировать автобусы № 2Т по маршруту: Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога: ул. Симиренко - б-р Кольцевая - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих - ул. Леся Курбаса, в обратном направлении - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко.

Как сообщалось, 22 июня было отменено движение скоростного трамвая с Борщаговки в связи с капитальным ремонтом путепровода на соединении проспектов Комарова и Леся Курбаса.

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