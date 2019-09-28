Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба столичной власти.

«На сегодняшний день системы горячего водоснабжения в новых домах строятся из пластиковых труб с предварительной изоляцией, которые имеют срок эксплуатации около 50 лет. В этом году мы меняем 130 км сетей. В 2017 году, когда сети эксплуатировало Киевэнерго, эта цифра составляла только 35 км, и речь шла о замене небольших аварийных участков. Сейчас мы комплексно подходим к замене сетей, что позволяет нам уменьшить аварийность и снизить тепловые потери, улучшить температурный режим, то есть повысить качество услуг для людей. Это также дает возможность не повышать и без того высокие тарифы, ведь расходы предприятия закладываются в стоимость услуг», - отметил он.

По его словам, до конца текущего года коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» планирует заменить в столице 130 км самых аварийных сетей. Предприятие уже заменило около 80 км, и работы продолжаются.

Пантелеев отметил, что основная задача, которая стояла перед городом после возвращения теплоэнергетического комплекса в управление города после прекращения соглашения с ОАО «Киевэнерго», - выявить и начать замену наиболее аварийных участков тепловых сетей на современные.

По его словам, чтобы остановить разрушение тепловых сетей, ежегодно нужно менять 170 км трубопроводов.

«Имея такие объемы замены до 2022 года включительно, мы выйдем на нормальную работу с отсутствием тех «гейзеров», которые мы фиксируем сейчас, и уменьшим тепловые потери. Только благодаря организационным мероприятиям за полгода мы уменьшили тепловые потери на 2%. Это значительный показатель в денежном эквиваленте, несмотря на такую ​​маленькую цифру процентов потерь, ведь, снижая потери, снижаем и расходы предприятия», - пояснил он.

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