 В Киеве запускают отопительный сезон - назвали дату - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
В Киеве запускают отопительный сезон - назвали дату
28.09.2019 10:31
Киев готов к началу отопительного сезона, и уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

630_360_1506415017-6761_28.09.19

Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко во время рабочего совещания по проблемам в сфере теплоснабжения, информирует пресс-служба КГГА.

«Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Подача тепловой энергии в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней», - сообщил Науменко.

Отмечается, что также во время совещания председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий заметил, что проблемных вопросов по Киевской городской власти и киевским теплоснабжающим предприятиям, которые могут негативно повлиять на вхождение в отопительный сезон, специалисты Киевского областного территориального отделения АМКУ не обнаружили.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->