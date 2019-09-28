Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко во время рабочего совещания по проблемам в сфере теплоснабжения, информирует пресс-служба КГГА.

«Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Подача тепловой энергии в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней», - сообщил Науменко.

Отмечается, что также во время совещания председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий заметил, что проблемных вопросов по Киевской городской власти и киевским теплоснабжающим предприятиям, которые могут негативно повлиять на вхождение в отопительный сезон, специалисты Киевского областного территориального отделения АМКУ не обнаружили.

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