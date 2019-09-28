Сообщение об этом появилось на официальном сайте "Миротворца".

"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #ВсемМир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Как сообщалось, певец Олег Винник присоединился к российскому проекту #ВсемМир с участием российских и зарубежных звезд. В своем видеообращении на Youtube-канале проекта музыкант заявил: "Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами, и я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отнимать жизнь друг у друга. Всем мира! Всем мир!".

Певец также появился в совместном клипе проекта, в котором приняли участие, в частности, представители российского шоу-бизнеса, публично поддержавшие политику российского президента Владимира Путина относительно аннексии Крыма - певица Валерия, певец Денис Клявер. Также между участников - актриса Нонна Гришаева, которая незаконно посещала оккупированный Крым.

В пресс-службе Винника на требование Укринформа ответили, что участие певца в российском проекте #ВсемМир не противоречит жизненной и патриотической позиции артиста, и заявили, что Винник «неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире».

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