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|Патриотическая кинокомедия “Наши котики” выйдет в прокат в ноябре
|28.09.2019 12:02
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Об этом сообщил украинский режиссер и автор сценария фильма Владимир Тихий на пресс-конференции в кинотеатре "Жовтень".
"За пять лет существенно изменилась украинская армия и украинское культурное пространство. Впрочем художественное осмысление событий 2014-2015 годов остается сверхактуальным. Ведь именно рожденные в горниле противостояния агрессору современные украинские архетипы ложатся в основу модернового украинского контекста. И художественная речь, которую мы используем в этих рефлексиях, - соответствует духу и идее рождения гражданского общества Украины. Это язык, свободный от эстетики и средств соцреалистической псевдогероики, который, по сути, только углубляет как личные, так и социальные травмы", - сказал Тихий.
Он рассказал, что события фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины. Главными героями выступают инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов, которые идут добровольцами на войну.
Тихий отметил, что использование юмора во время войны необходимо, и не только самими бойцами, но и вообще всем обществом. По его словам, принять те военные действия, которые происходят в Украине, любому очень сложно.
"Все понимают, что это беда, которая касается всех нас, но мужества это принять не хватает. И вот именно благодаря юмору этот процесс можно начинать", - добавил он.
По его словам, в фильме "Наши котики" присутствует много неполиткорректных вещей, много эксцентрики и очень много юмора.
Продюсер фильма Игорь Савиченко отметил, что украинские бойцы, их родные, близкие и знакомые уже давно ждут комедию о войне.
"Психологи доказали, что юмор - это защитное свойство нашего сознания. Смех дает нам возможность легче воспринимать страшную реальность, не поддаваться отчаянию, а достичь поставленной цели, утверждают они. На собственном опыте мы убедились в справедливости этих слов", - сказал он.
Продюсер фильма Ульяна Супрун добавила, что этот фильм о героях, обычных людях, способных к чрезвычайным поступкам, которые каждый день ходят рядом с нами.
Фильм производится кинокомпаниями Бедлам Продакшн (США), Директория Кино (Украина), Банесто Продакшн (Канада) при поддержке Украинского Культурного фонда.
Автор сценария и режиссер-постановщик Владимир Тихий.
В кинопрокат фильм выйдет в ноябре 2019 года.