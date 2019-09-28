Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В этом году во многонациональных учениях в Германии "Saber Junction - 2019" украинские десантники - военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады входят в состав BLUFOR", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная особенность учений - все события максимально приближены к боевым.

По легенде учений, во время активной фазы украинцы должны были удерживать одну из позиций, которую в течение дня дважды пытался прорвать соперник, и даже использование бронемашин не способствовало штурму. Противник потерял около двух десятков военнослужащих.

Десантники же выстояли на своих рубежах без потерь. На рассвете следующего дня командир десантно-штурмовой роты лейтенант Дмитрий Капитула получил новый приказ - занять очередной рубеж и снова не допустить прорыва врага.

Командир 173-й воздушно-десантной бригады армии США, общаясь с украинскими десантниками, отметил, что его подчиненным есть чему поучиться у украинских десантников, ведь они в очередной раз доказали, что имеют очень серьезную подготовку.

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