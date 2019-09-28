Морковный сок – источник витаминов А, В, С, Д, Е, К, РР. При этом витамина А (каротина) в нем намного больше, чем в других овощах или фруктах. Морковный сок содержит железо, кальций, калий, натрий, магний, фосфор, йод, кобальт, азотистые и флавоновые соединения. Регулярное употребление морковного сока укрепляет неврную систему, повышает иммунитет в период простудных заболеваний.

Морковный сок полезен для всех, кто хочет привести свою фигуру в порядок и похудеть. Он стимулирует обмен веществ, а также положительно влияет сок на почки, печень, железы. Морковный сок показан во время беременности и лактации – он улучшает качество грудного молока.

Морковный сок назначают в качестве вспомогательной терапии после приема антибиотика и в течение тяжелых затяжных заболеваний. В этих случаях сок помогает выводить токсины из организма и помогает ему окрепнуть.

Морковный сок употребляют люди с онкологическими заболеваниями, так как он поддерживает здоровые клетки и помогает бороться со злокачественными. Морковным соком можно полоскать горло при первых признаках вирусных заболеваний, он не только укрепляет иммунитет, но и действует как антисептик. Известны свойства морковного сока при проблемах со зрением, он помогает снимать утомляемость с глаз, воспаления при конъюктивитах и просто улучшает показатели при близорукости.

Сок из моркови показан людям с нарушениями нервной системы, он успокаивает, снимает излишнюю возбудимость и убирает признаки депрессии. В детском возрасте благодаря высокому содержанию витамина А морковный сок положительно влияет на рост ребенка.

Как правильно пить морковный сок

1-2 стакана морковного сока в день помогут решить ряд проблем со здоровьем. Но если вы чувствуете, что появилась сонливость, тошнота и головная боль, то количество сока нужно снизить. Большое количество морковного сока на протяжении многих дней может серьезно испортить работу печени. Поэтому даже со здоровыми продуктами превосходить комфортную дозу не следует.

Каротин, который содержится в моркови, жирорастворимый витамин. Поэтому пить сок нужно с продуктами, содержащими жир, например, со сметаной или растительным маслом.

Свежевыжатый сок следует пить сразу же, максимум — через полчаса (именно столько времени он способен сохранять свои витамины). Желательно пить морковный сок натощак и в течение часа после не употреблять продуктов, содержащих сахар, крахмал, углеводы.

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