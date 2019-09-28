Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Сенцов получит свою премию Сахарова 23 октября в Страсбурге», - написал журналист сначала.

Однако вскоре Йозвяк исправился, отметив, что церемония состоится 22 октября.

Ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли пригласил Сенцова в Страсбург, а также заявил о готовности лично доставить в Украину премию, если режиссер не сможет сам прибыть за ней по состоянию здоровья.

Как сообщалось, кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на оккупированном полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

В заключении Сенцов объявлял голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в РФ, которую держал 145 дней и был вынужден прекратить из-за угрозы насильственного кормления.

25 октября 2018 года Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он - первый представитель Украины, которого отметили этой наградой.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 политзаключенных, между которых и Сенцов с Кольченко, а также 24 моряка, захваченных Россией в ноябре 2018-го в районе Керченского пролива.

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