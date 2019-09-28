Вот ТОП-5 рецептов вкусного горячего шоколада.

1. Горячий шоколад от Джейми Оливера

Нужно взять 560 мл молока, 2 столовые ложки шоколадного порошка, сахар по вкусу и горсть маршмэллоу.

Налейте молоко в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте столовую ложку порошка и сахар по вкусу в кружку, залейте горячим молоком, но не до верха. Присыпьте каждую чашку маршмэллоу. Остатки молока вылейте в банку и накройте крышкой, хорошо встряхните его, чтобы молоко взбилось до пены, вылейте его понемногу в каждую чашку и перемешайте.

2. Горячий шоколад с перцем чили

Для приготовления шоколада нужно взять 100 грамм темного шоколада – около 80 процентов, 1 перец чили, 400 мл молока, 20 мл коньяка, стручок ванили, палочку корицы, 15 грамм коричневого сахара.

Натрите шоколад на крупной терке, ваниль разрежьте пополам, перец чили очистите от косточек и перепонок. В сотейник с молоком сложите половинку стручка ванили, чили и корицу, нагрейте, но до кипения не доводите. Засыпьте в молоко шоколад и варите в течение 10 минут, постоянно помешивая. Выньте специи, добавьте сахар и коньяк. Можно при подаче украсить сливками или шоколадной стружкой.

3. Горячий белый шоколад с кокосом

Возьмите 150 мл молока, 25 грамм белого шоколада, 25 мл кокосового ликера, чайную ложку тертой шоколадной стружки, чайную ложку жареной кокосовой стружки.

Налейте молоко в кастрюлю и доведите до кипения. Снимите с плиты и добавьте шоколад, перемешайте, пока он растворится. Верните молоко на огонь и прогрейте. Добавьте ром и перелейте шоколад в кружку. Украсьте шоколад стружкой – шоколадной и кокосовой.

4. Горячий шоколад с апельсиновым вкусом

Возьмите 150 мл молока, 50 мл сливок, цедру половины апельсина, 50 грамм шоколада, 25 грамм апельсинового ликера.

Нагрейте молоко, сливки и цедру. Когда закипит, снимите с огня и процедите через сито, чтобы избавиться от апельсина. Верните процеженную смесь на огонь, добавьте мелко покрошенный шоколад и растопите его, помешивая. Добавьте апельсиновый ликер и снимите с огня.

5. Горячий шоколад по-мексикански

Понадобится четверть стакана коричневого сахара, 3 столовые ложки жареных миндальных хлопьев, четверть стакана какао, щепотка соли, 3 стакана молока, 2 палочки корицы, 30 грамм черного шоколада, чайная ложка ванильного экстракта.

Смешайте сахар и миндаль, перемелите блендером практически до состояния муки. В отдельной посуде смешайте какао, соль, миндально-сахарную смесь. Нагрейте молоко с корицей и шоколадом. В миску с сухой смесью добавьте половину чашки молока и хорошо вымешайте. Влейте смесь назад к молоку и доведите весь напиток до кипения. Закипевший напиток снимите с плиты, добавьте ваниль и дайте настояться под крышкой 3 минуты. Процедите шоколад и взбейте блендером, чтобы придать воздушности.

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