|В Минобороны РФ похвастались поставками нового оружия
|26.02.2018 08:05
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Об этом сообщается на сайте российского Минобороны.
В частности, ВКС передадут истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации и другие типы авиационной техники.
«Помимо этого, спланирована поставка более 10 дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — добавили в ведомстве.
Там отметили, что за минувший год ВКС получили почти 200 современных самолетов и вертолетов, а также более 100 единиц вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. Так, в декабре 2017 года на опытное боевое дежурство заступила Единая космическая система, а также три новые радиолокационные станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении.
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