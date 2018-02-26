В Минобороны РФ похвастались поставками нового оружия Воздушно-космические силы России в этом году получат более 100 новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Об этом сообщается на сайте российского Минобороны. В частности, ВКС передадут истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации и другие типы авиационной техники. «Помимо этого, спланирована поставка более 10 дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — добавили в ведомстве. Там отметили, что за минувший год ВКС получили почти 200 современных самолетов и вертолетов, а также более 100 единиц вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. Так, в декабре 2017 года на опытное боевое дежурство заступила Единая космическая система, а также три новые радиолокационные станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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