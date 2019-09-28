На фотографиях российских наемников, сделанных в зоне боевых действий в Ливии, вероятно присутствует житель Бурятии Владимир Анданов - известный по кличке"Ваха" воин одного из подразделений, воевавших на Донбассе. Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, передает Апоcтроф.

Стоит отметить, что Владимир Анданов - один из самых "медийных" россиян, воевавших на стороне сепаратистов самопровозглашенной так называемой Донецкой народной республики. Он стал популярен после того, как часто давал интервью журналистам без маски или балаклавы.

Анданов является членом "Союза добровольцев Донбасса". В мае 2018 года Путин наградил его орденом Мужества.

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