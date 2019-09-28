Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Сценарий учений было построено таким образом, чтобы он максимально объективно отражал те вызовы и угрозы, которые стоят перед государством по защите национальных интересов на морском направлении. Условный соперник совершил акт агрессии против нашей страны, в ходе которой враждебным силам и средствам удалось десантироваться на один из участков морского побережья Украины. Корабельно-катерным тактическим группам ВМС ВС Украины и Морской охраны Госпогранслужбы Украины была поставлена задача осуществить переход в заданный район, нанести огневое поражения морскому десанту противника и уничтожить живую силу и вооружение", - отметили военные моряки.

Согласно плану обучения, сухопутному компоненту подразделений ВС Украины нужно было как можно быстрее оказать огневую поддержку и нейтрализовать агрессивного противника, который готовился продвигаться дальше вглубь нашей территории. Поэтому по морскому десанту врага нанесли удары штурмовики тактической авиации Воздушных сил, а с моря - корабельно-катерная тактическая группа в составе ракетного катера «Прилуки», корабля Морской охраны «Павел Державин» и двух малых бронированных артиллерийских катеров «Аккерман» и «Вышгород». Огонь вели с ютових и носовых артиллерийских систем.

Отмечается, что комплект надводных сил в таком составе впервые отработал боевые упражнения стрельб по береговым целям. После этого экипажи «Вышгорода» и «Аккермана» поставили дымовую завесу, что позволило нашим надводным силам незаметно покинуть район выполнения задач.

Кроме того, перед отбытием в кризисный район группа кораблей, катеров и судов обеспечения национального флота вместе с кораблями Морской охраны отработали ряд корабельных боевых учений в Черном море. В частности, провели тактическое маневрирование с элементами уклонения от условных атак кораблей противника, в режиме онлайн осуществляли обмен данными с целью освещения воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех, отработали учения по оказанию помощи аварийному кораблю.

На морском полигоне военный подготовки экипажи научились отражать удары с воздуха с применением средств противовоздушной обороны, выполнили боевые упражнения стрельб по морским и воздушным целям и уничтожили мину, дрейфовавшую на воде.

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