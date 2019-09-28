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- У Трампа пытались засекретить разговоры с Путиным и саудовским принцем - CNN
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|У Трампа пытались засекретить разговоры с Путиным и саудовским принцем - CNN
|28.09.2019 18:21
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Об этом сообщает CNN.
По словам одного из источников, в случае разговора Трампа с принцем Мухаммедом чиновники, которым обычно был бы предоставлен доступ к расшифровке стенограммы разговора, никогда не видели её.
Стенограмма не распространялась вообще, что, по словам источника, было очень необычно, особенно после разговора с высокопоставленными лицами стран, с которыми у США неоднозначные взаимоотношения. Засекреченные разговоры могли затронуть вопрос убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое, по оценкам американской разведки, было совершено правительством Саудовской Аравии.
Также прежний чиновник администрации Трампа отметил, что доступ к стенограмме хотя бы одного из разговоров Трампа с Путиным также был жестко ограничен. Вообще практика ограниченного доступа к звонкам президента началась более года назад, после утечек, которые раскрыли информацию о телефонных разговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.
В Белом доме пока не комментируют ограничение доступа к телефонным разговорам с российским и саудовским лидерами.