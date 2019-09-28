 У Трампа пытались засекретить разговоры с Путиным и саудовским принцем - CNN - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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У Трампа пытались засекретить разговоры с Путиным и саудовским принцем - CNN
28.09.2019 18:21
Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

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Об этом сообщает CNN.

По словам одного из источников, в случае разговора Трампа с принцем Мухаммедом чиновники, которым обычно был бы предоставлен доступ к расшифровке стенограммы разговора, никогда не видели её.

Стенограмма не распространялась вообще, что, по словам источника, было очень необычно, особенно после разговора с высокопоставленными лицами стран, с которыми у США неоднозначные взаимоотношения. Засекреченные разговоры могли затронуть вопрос убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое, по оценкам американской разведки, было совершено правительством Саудовской Аравии.

Также прежний чиновник администрации Трампа отметил, что доступ к стенограмме хотя бы одного из разговоров Трампа с Путиным также был жестко ограничен. Вообще практика ограниченного доступа к звонкам президента началась более года назад, после утечек, которые раскрыли информацию о телефонных разговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

В Белом доме пока не комментируют ограничение доступа к телефонным разговорам с российским и саудовским лидерами.

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