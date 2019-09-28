Как информирует “Польское радио”, об этом сообщил украинский заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Информацию о предоставлении соответствующих документов подтвердил посол Республики Польша в Киеве Бартош Цихоцкий.

"Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, официальное прошение о возобновлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. На этой неделе, пояснил польским журналистам Боднар, Украина дала Польше положительный ответ.

“Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна выбрать позднее исполнителя.

Исполнитель, украинский исполнитель, должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу вместе с польскими экспертами", - уточнил Боднар.

Как отметил Цихоцкий, документ, предоставленный Украиной, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью возобновления эксгумации.

"Этот перечень мы передали Институту национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег из института в этой процедуре", - сказал Цихоцкий.

В Гдыне глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек назвал согласие на эксгумацию "хорошей новостью", но нужно еще подождать фактическое возобновление этих работ.

Об этом информирует Dzieje.pl.

"Думаю, что это хорошая новость, но подождем еще немного. Хорошей новостью это будет тогда, когда мы начнем поиски в Украине", - заявил Шарек.

Он отметил, что сегодняшнее заявление заместителя главы МИД Украины Василия Боднаря по поводу формальной отмены запрета на проведение эксгумаций в Украине "открывает путь к поворотному моменту, который наступит тогда, когда польские группы вместе с украинскими партнерами начнут работу в Украине".

Как сообщал Укринформ, украинская сторона приостановила выполнение польской стороной в Украине поисково-эксгумационных работ в связи с разрушением на юге Польши памятника УПА в Грушовичах. До этого в течение 2014-2017 годов на польско-украинском пограничье были уничтожены хулиганами или осквернены еще несколько мест памяти украинцев.

Во время встречи в Варшаве 31 августа с польским лидером Анджеем Дудой Президент Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить решение о приостановлении поисково-эксгумационных работ польской стороной в Украине, однако польская сторона также должна упорядочить украинские места памяти в Польше.

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