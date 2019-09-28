Об этом журналистам сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в кулуарах Ukrainian Financial Forum 2019, сообщает Liga.Финансы.

“Думаю, к тому моменту мы сможем отточить формулировки готовящегося меморандума и обсудить программу детально, поскольку в Вашингтоне будут присутствовать все ключевые участники переговоров”, - отметила Рожкова.

Замглавы НБУ подтвердила, что МВФ сохраняет жесткую позицию относительно возврата национализированного ПриватБанка экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Остальные позиции нового меморандума перекликаются с прошлыми договоренностями сторон.

“И ПриватБанк, и независимость НБУ – эти вещи звучали и в прошлых меморандумах. Хочу подчеркнуть, что заявление МВФ относительно затрат государства, связанных с реструктуризированными или ликвидированными банками, касается не только ПриватБанка, но и других крупных банков-банкротов, к собственникам которых у государства есть большие вопросы”, - сказала Рожкова.

По ее словам, в НБУ, как и в Кабмине, по-прежнему надеются, что Украина сможет договориться с Фондом до конца этого года.

Как сообщал Укринформ, задача Международного валютного фонда под руководством Рона ван Родена посетила Киев 12-26 сентября и начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.

По итогам визита миссии в Киев в украинском представительстве МВФ заявили, что за последние две недели эксперты миссии провели плодотворные дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы, в частности, по налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, а также ключевым мероприятиям по реформированию. Кроме того, было акцентировано внимание на важности независимости центрального банка и защите финансовой стабильности, а также необходимости приложить все усилия для минимизации фискальных потерь, связанных с реорганизацией либо ликвидацией банков.

Предыдущая программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира