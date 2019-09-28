29 сентября в Киеве ночью и в первой половине дня дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины ясно, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +15…+23 градуса. В Карпатах ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине, Трускавце и Сваляве температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+20 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +14…+19 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градус. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +13…+19 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, кое-где кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+25 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градус. В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус. 28 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14...+19 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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