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|В воскресенье в Киеве дождь, до +19 градусов
|28.09.2019 19:56
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Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины ясно, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +15…+23 градуса.
В Карпатах ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.
В Моршине, Трускавце и Сваляве температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+20 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градус.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +13…+19 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, кое-где кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+25 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градус.
В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.
28 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14...+19 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.