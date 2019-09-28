Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени.

Основной целью учений, которые проходили в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, по замыслу руководителей этого крупнейшего сухопутного тренинга военнослужащих разных стран, «Rapid Trident - 2019» должен закончиться решительным ударом объединенных сил по укрепрайону врага, хорошо закрепившегося на нашей территории. Для этого в бой плечом к плечу вступили воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, Национальной гвардии Украины, вертолетчики армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и военнослужащие 101 воздушно-десантной дивизии США.

В этом году участниками учений «Rapid Trident - 2019» стали и зеленые береты, а именно - отдел пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования Сумского отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы, который входит в состав объединенного батальона МВД Украины.

По информации МВД, в ходе международных учений пограничники разворачивали базовый лагерь, обустраивали элементы оборонной инфраструктуры против провокаций, и вооруженного нападения. Также пограничники отрабатывали различные тактические элементы, разведку, засаду, отражение атак и контратаку условного противника.

Основной задачей для пограничников было повысить уровень взаимодействия с другими подразделениями сектора обороны в ходе решения кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы. Все элементы учений «Rapid Trident - 2019» проходили в условиях максимально приближенных к боевым.

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