Как сообщает «Спорт-Экспресс», в Международном олимпийском комитете раскритиковали такое решение властей Южной Кореи.

«Олимпиада может считаться по-настоящему успешной, только если после нее остается наследие. К сожалению, пока в Пхенчхане так не происходит. У трех стадионов пока нет четкого плана использования на будущее. Я знаю, вы работаете с правительством, чтобы найти решение. Необходимо грамотно использовать итоги проведения Олимпиады и работать вместе с нами и после церемонии закрытия, чтобы найти лучший выход», — подчеркнула член исполкома МОК Гунилла Линдберг.

Отметим, что на строительство стадиона в Пхенчхане было потрачено 100 миллионов долларов.

Олимпиада-2018 прошла с 9 по 25 февраля. Паралимпийские игры пройдут с 8 по 18 марта.

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