Согласно многочисленным сообщениям, Трамп настаивает на радикальном тарифе — налоге на импорт — на сталь. Он также рассматривает ряд других протекционистских торговых мер, которые могут побуждать к ответным мерам со стороны других стран.

В рамках обзора последствий национальной безопасности импорта стали и алюминия Департамент торговли направил Трампу три рекомендации о возможных действиях, направленных на сокращение количества поступающих металлов.

В докладе Bloomberg в пятницу говорится, что Трамп одобряет самые жесткие из этих рекомендаций для стали — 24-процентный тариф на весь импорт независимо от страны. В последующем отчете в воскресенье Аксиос Джонатан Суон сказал, что Трамп хочет пойти еще дальше — он действительно выступает за 25-процентный тариф, потому что это более круглый номер и «звучит лучше».

Трамп сказал во время встречи Белого дома с двухпартийной группой сенаторов 13 февраля, что администрация может внести «существенные тарифы» на импорт.

Независимо от точного числа, любой крупный тариф на импорт стали, вероятно, приведет к ответному удару от других стран.

Европейский союз, крупный экспортер стали в США, уже рассматривает ответные варианты, в том числе тарифы на сельскохозяйственные товары в США. По имеющимся данным, Китай исследует возможные действия по импорту сои в США.

Кроме того, Трамп рассматривает несколько мер, направленных на Китай, которые могут ввести новые торговые ограничения, включая возможные действия по краже интеллектуальной собственности.

Экономисты давно обеспокоены возможностью более протекционистской торговой политики в рамках Trump, которая, по их мнению, может вызвать ответные действия. В худшем случае, как многие экономисты утверждают, продолжающаяся торговая война может привести США к рецессии.

Учитывая потенциал экономических спадов для такой торговой борьбы, многие члены Белого дома, как сообщается, пытаются убедить Трампа принять менее жесткие меры, чем радикальный тариф на сталь. По словам Bloomberg, Гэри Кон, министр обороны Джеймс Маттис и советник по национальной безопасности HR McMaster призвали Трампа пойти с целенаправленным подходом, чтобы избежать злобных союзников.

Возможность новых тарифов и торговых мер беспокоит международных партнеров. В интервью немецкой информационной организации DPA Роберто Азеведо, генеральный директор Всемирной торговой организации, предупредил, что торговая война может «проявиться в любое время и способами, которых мы не ожидаем».

Глава ВТО также сказал, что протекционистские взгляды администрации Трампа на торговлю вряд ли скоро будут отменены.

«Я не вижу сейчас слов, которые заставят нас поверить, что решение находится в процессе разработки», — сказал Азеведо.

Администрация Трампа приближается к критическим моментам в торговле. Ожидается, что в краткосрочной перспективе высокопоставленный китайский экономический советник Лю Хэ, близкий к китайскому президенту Си Цзиньпин, встретится со старшими должностными лицами администрации для обсуждения торговых споров.

В более долгосрочной перспективе президент должен принять решение о ввозе стали и алюминия к 11 и 19 апреля, соответственно. Кроме того, продолжаются переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира