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ТОП-20 наименее коррумпированных стран в мире
27.02.2018 02:13
ТОП-20 наименее коррумпированных стран в мире Transparency International в среду опубликовала свой последний Индекс восприятия коррупции, глобальный рейтинг справедливости во всем мире. Рейявик, Исландия

Рейтинги 180 стран основаны на уровне коррупции в государственном секторе в 2017 году, по словам бизнесменов, журналистов и гражданских организаций.

Страны с более высоким рейтингом, как правило, имеют больше свободы прессы, доступа к информации о государственных расходах и независимых судебных системах.

Странам дается оценка из 100, причем те, кого высоко оценивают, являются наименее коррумпированными.

Карта стран по индексу — более темный красный цвет означает более коррумпированный. Transparency International20. Япония — 73 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ19. Ирландия — 74 Большой канал в Дублине, Ирландия.18. США — 75 Президент США Дональд Трамп (справа) со своими детьми Эриком, Дональдом-младшим и Иванкой.

За последние несколько лет оценка США была более или менее стабильной.

17. Бельгия — 75 Брюссель, Бельгия16. Австрия — 75 Канцлер Австрии Себастьян Курз.15. Исландия — 77 Рейкьявик, Исландия.14. Гонконг — 77 Гонконг.13. Австралия — 77 Мост Харбор-бридж в Сиднее.12. Германия — 81 Канцлер Германии Ангела Меркель.11. Великобритания — 82 Королева Елизавета II.10. Нидерланды — 82 Амстердам, Нидерланды.9. Люксембург — 82 Люксембург ночью.8. Канада — 82 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.7. Швеция — 84 Стокгольм, Швеция6. Сингапур — 84 Сингапурский Merlion Park5. Швейцария — 85 Берн, Швейцария.4. Норвегия — 85 Осло, Норвегия.3. Финляндия — 85 Хельсинки, Финляндия.2. Дания — 88 Копенгаген, Дания.1. Новая Зеландия — 89/100 Новая Зеландия. TripAdvisor

Эта страна возглавляла список Transparency International за последние два года.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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