Рейтинги 180 стран основаны на уровне коррупции в государственном секторе в 2017 году, по словам бизнесменов, журналистов и гражданских организаций.

Страны с более высоким рейтингом, как правило, имеют больше свободы прессы, доступа к информации о государственных расходах и независимых судебных системах.

Странам дается оценка из 100, причем те, кого высоко оценивают, являются наименее коррумпированными.

За последние несколько лет оценка США была более или менее стабильной.

Эта страна возглавляла список Transparency International за последние два года.

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