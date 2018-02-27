Новую атлантическую акулу назвали Hexanchus vitulus. Она принадлежит к шестижаберному семейству акул и живет в Атлантическом океане. Атлантические шестижаберные акулы отличаются от акул Sixgill, которые живут в Индийском и Тихом океанах только на молекулярном уровне — это то, что невозможно было заметить невооруженным глазом.

«Мы показали, что акулы в Атлантике на самом деле сильно отличаются от тех, что проживают в Индийском и Тихом океанах на молекулярном уровне, до такой степени, что конечно, что они разные виды, хотя они очень похожи на первый взгляд», — сказал помощник профессора Флориды Тоби Дэли-Энгель в заявлении. Энгель также является ведущим автором исследования.

Шестижаберная акула в основном встречается в «тропических и умеренных водах» в соответствии с докладом исследования, в котором приводятся такие области Атлантического океана как Белиз, Мексиканский залив и Багамские острова.

Ученые рассмотрели 1,310 пар оснований двух митохондриальных генов и обнаружили, что существует довольно различий, чтобы определить, что атлантическая версия акулы шестижаберника настолько отличается от тех, кто живет в Тихом и Индийском океанах, чтобы считаться другим видом.

Исследование, которое было опубликовано в журнале «Морское биоразнообразие», было результатом сотрудничества различных учреждений. Были задействованы Флоридский технологический институт, MarAlliance, Флоридская государственная университетская прибрежная и морская лаборатория и Национальная служба морского рыболовства, Юго-восточный научно-исследовательский центр рыбного хозяйства.

Акулы Sixgill были на планете миллионы лет назад, а предки плавали в океанах более 250 миллионов лет назад. Для сравнения, динозавры впервые появились примерно 230 миллионов лет назад.

Поскольку шестижаберные акулы плавают на тысячи футов ниже поверхности океана, выявление и изучение их вызывало трудности. В отличие от своих родственников в Индийском и Тихом океанах, они не растут очень большими, достигая примерно шести футов в длину во взрослой жизни. У них также есть зубы на нижней челюсти и шесть жаберных щелей.

«Поскольку теперь мы знаем, что есть два уникальных вида, у нас есть общее представление об изменениях популяций шестижаберников. Мы понимаем, что если мы уничтожим один из них, они не пополнят свою численность из других стран мира», — добавил Дали-Энгель в заявлении.

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