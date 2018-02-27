CAPE TOWN, SOUTH AFRICA- В горах к востоку отсюда есть растения, столь редкие, они встречаются только в области размером с футбольное поле. Некоторые из них могут исчезнуть в течение нескольких месяцев, предупреждают экологи, если городские чиновники приступят к планам по бурению в водоносных горизонтах, чтобы облегчить надвигающийся водный кризис.

Кейптаун, второй по численности населения город в Южной Африке, борется с самой ужасной засухой за последние десятилетия. Уровни водохранилищ так резко упали летом в Южном полушарии, что чиновники предупредили, что в апреле водоснабжение города будет переключено на «День Зеро», заставив большую часть 4 миллионов жителей города встать в очередь за питьевой водой. «День Зеро» с тех пор был отложен до июля, и если зимние дожди придут, как обычно, Кейптауну, вероятно, не придется отключать краны в этом году.

Даже если Кейптаун уклонится от этой угрозы, все равно ожидается нехватка воды. Планы города по источникам воды включают в себя установки для опреснения, которые должны появиться позже в этом году, утилизацию сточных вод и бурение в водоносных горизонтах возле города и окружающими его горами. Эти водоносные горизонты уже предоставляют воду фермерам и частным лицам, но муниципалитет до сих пор не просверлил их в большом масштабе.

Чиновники говорят, что водопотребители под группой «Столовая гора» могут обеспечить 40 миллионов литров питьевой воды в день — менее одной десятой текущего, ограниченного спроса. В ноябре 2017 года город начал погружать испытательные скважины в горы, и планируется пробурить еще десятки.

Но экологи предупреждают, что истощение водоносных горизонтов будет угрожать уникальному биоразнообразию Мыса Флорального региона, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Вы можете буквально уничтожить вид, развивая область, не большую, чем теннисный корт», — говорит Адам Уэст, эколог из Университета Кейптауна.

Одним из чувствительных районов, где были пробурены испытательные скважины, является Долина Уэммершук, единственный известный дом Erica bakeri, кустарникового растения с нежными розовыми цветами. По словам Исмаила Эбрахима, ботаника из Южноафриканского национального института биоразнообразия, усилия по выращиванию этого завода в других местах потерпели неудачу. «Некуда идти, — говорит он. Запад говорит, что очистка почвы от такой растительности, как сосна и черный плетень, может сэкономить больше воды, чем город планирует выкачивать из водоносного горизонта.

Западная провинция Кейптауна осознает озабоченность — говорит представитель пресс-службы, и власти вовлечены чтобы найти механизмы для определения средств и методов, которые уменьшают воздействие на окружающую среду. Но нет никаких доказательств, что власти Кейптауна пересмотрели план бурения.

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