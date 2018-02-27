С таким жестким постом в Facebook выступил экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционер Дмитрий Гудков.

Стоит отметить, что российские хоккеисты под нейтральным флагом выбороли олимпийское золото, обыграв сборную Германии. В РФ из-за этой победы разразилась настоящая вакханалия, апофеозом которой стала прифотошопленная клюшка и флаг РФ к знамени Победы в знаменитом фото о взятии Рейхстага.

Не обошлось и без картинок с изображением изнасилования с надписью “Можем повторить”.

Гудкова привела в шок такая реакция. “Теперь стыдно в интернет выйти, чтобы не забрызгало горячей мочой”, — отметил политик, уточнив, что отстранение РФ от спорта только усугубит эту ситуацию.

“Нас просто надо лечить от ненависти, от этого желания всех изнасиловать, избить, уничтожить, вставить им клюшку по самые помидоры, которыми они не отделаются”, — отметил Гудков.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира