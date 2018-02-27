Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» была опрокинута в процессе ее погрузки. Исходя из сообщения «Российского Диалога», можно понять, что во время заезда на транспортер «самоходка» упала на правую сторону. Затем машина перевернулась вверх тормашками.

Вскоре помочь неудачливому экипажу прибыли армейцы и правоохранители РФ. Согласно данным СМИ, в инциденте никто не пострадал.

Отметим, что в «ДНР» прибыла колонна российских САУ, гаубиц, танков и наемники. А во время просмотра видео за кадром слышим разговор, из которого следует, что один из свидетелей обращался к людям с просьбой удалиться подальше по причине того, что «Акация» может свалиться.

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