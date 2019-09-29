Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Открытие отреставрированного храма Спаса на Берестове - это масштабное событие не только для Украины, но и для только мира. Поскольку это наше прошлое, это наше наследие, это наш фундамент, наша основа, наши достижения и наша история», - сказал на церемонии открытия заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский.

Проект масштабных реставрационных работ внутри храма и территории вокруг него начался в 2017 году. Удалось сохранить все аутентичные фрагменты памятника, а также фрески эпохи Петра Могилы.

Восстанавливая фрески ХVII века, специалисты распознали под ними хорошо сохраненный слой с живописью XII века. А во время археологических раскопок вокруг храма нашли захоронения XV-XVIII веков, где обнаружили более тысячи отдельных находок - амулеты с клыками дикого животного, трубки, крестики, фрагменты ставен и т.п.

Церковь Спаса на Берестове впервые упоминается в летописи под 1072. Существует предположение, что ее построили на средства Владимира Мономаха. Храм в ХV веке разрушил крымский хан, после чего сохранился только первый ярус прямоугольного притвора. В XVII веке церковь реставрировали в стиле украинского барокко по заказу Петра Могилы. При перестройке из первоначальной конструкции использовали сохраненную западную часть с нартексом и хорами, достроили две часовни и поставили пять куполов. Для росписи храма пригласили греческих мастеров. В начале ХIX века к церкви пристроили колокольню в стиле классицизма (по проекту Андрея Меленского). Такой она сохранилась до наших дней.

Реставрационные работы проведены при поддержке Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации, Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника за частные и меценатские средства.

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