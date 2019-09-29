Деловые Сводки
- С пропавшего в Атлантическом океане судна спасли двух украинцев, поиски продолжаются
- В Украине пройдут дожди, но будет все еще тепло
- В Киеве открыли отреставрированную церковь, которая входит в список ЮНЕСКО
- Поддержка импичмента Трампа растет
- 3600 военных и 600 единиц техники: на Львовщине завершились учения Rapid Trident
|В Украине пройдут дожди, но будет все еще тепло
|29.09.2019 08:21
|
Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.
Ожидается облачная с прояснениями погода, ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 20-24°.
В Киеве 29 сентября будет облачно с прояснениями, ночью и в первой половине дня ожидается дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.
В Киевской области тоже пройдут дожди, ночью и в первой половине дня. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.
30 сентября днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются дожди. Ночью - без осадков. Ветер будет южный, юго-западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью - 7-12°, днем 18-23°, на юге страны и в Винницкой области кое-где 25-27°.
В столице и области 30 сентября - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
1 октября в большинстве областей Украины иногда дождь, днем на Правобережье без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°, в южных областях 20-24°.
В Киеве и области 1 октября ночью пройдет дождь. Днем осадков не прогнозируется. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°.
На 2 октября в Украине осадков не прогнозируют, лишь на крайнем западе и в Карпатах днем может пройти небольшой дождь. Температура ночью 4-10°, днем 18-24°.
В Киеве и области осадков 2 октября тоже не ожидается. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.
3 октября в западных областях Украины ожидается умеренный, в северных и центральных кое-где небольшой дождь, на остальной территории — без осадков. Температура ночью 7-13°, днем 18-24°, в западных областях 10-16°.
В столице и области 3 октября кое-где пройдет небольшой дождь. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.