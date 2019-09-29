Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

Ожидается облачная с прояснениями погода, ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 20-24°.

В Киеве 29 сентября будет облачно с прояснениями, ночью и в первой половине дня ожидается дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

В Киевской области тоже пройдут дожди, ночью и в первой половине дня. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

30 сентября днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются дожди. Ночью - без осадков. Ветер будет южный, юго-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью - 7-12°, днем 18-23°, на юге страны и в Винницкой области кое-где 25-27°.

В столице и области 30 сентября - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

1 октября в большинстве областей Украины иногда дождь, днем на Правобережье без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°, в южных областях 20-24°.

В Киеве и области 1 октября ночью пройдет дождь. Днем осадков не прогнозируется. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°.

На 2 октября в Украине осадков не прогнозируют, лишь на крайнем западе и в Карпатах днем может пройти небольшой дождь. Температура ночью 4-10°, днем 18-24°.

В Киеве и области осадков 2 октября тоже не ожидается. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.

3 октября в западных областях Украины ожидается умеренный, в северных и центральных кое-где небольшой дождь, на остальной территории — без осадков. Температура ночью 7-13°, днем 18-24°, в западных областях 10-16°.

В столице и области 3 октября кое-где пройдет небольшой дождь. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира