Деловые Сводки
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|С пропавшего в Атлантическом океане судна спасли двух украинцев, поиски продолжаются
|29.09.2019 08:59
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Об этом в Тwitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
“По информации судовладельца, трех членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается”, - написал он.
В комментарии УП Кирилич сообщил, что "когда судно тонуло, с него спасались на 4 плотах. Сейчас один плот нашли. Спасены 3 человек, 2 из них - граждане Украины".
Как сообщал Укринформ, в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого есть украинцы.
Поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC.
Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.
и судовладельца.