|В Кабмине анонсировали перевозки пассажиров в Крым
|29.09.2019 09:37
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Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как было поставленную президентом задачу, это все построится – КПВВ Чонгар и Каланчак.
Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков проводить будет местная власть также с нашим участием", – ответил министр на вопрос об организации легальных перевозок.
Отметим, что на сегодняшний день через административную границу с Крымом не ходит ни один государственный транспорт.