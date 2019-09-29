Об этом на открытии научно-популярной инициативы "Научные пикники" сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы хотим, чтобы средства шли в лучшие университеты. Государственный заказ — это тот рудимент, который нам остался после советской плановой экономики. Мы должны понимать, что мы, как государство, уже не можем спланировать сколько через 5 или 6 лет нам необходимо будет экономистов, юристов, других профессий. Поэтому мы хотим перейти к другому финансированию, которое будет основано на принципе так называемых показателей качества. Мы хотим весь тот объем имеющихся средств направить лучшим университетам по определенным критериям. Один из них - трудоустройство выпускников. Мы хотим понять, какие университеты делают так, чтобы их выпускники получили лучшее место и хотим вознаграждать большим количеством денег тех, кто на самом деле на это способен", - сказала Новосад.

Кроме того, по ее словам, необходимо пересмотреть систему оплаты труда преподавателей вузов.

"Мы хотим сделать, чтобы лучшие преподаватели получали более высокую заработную плату. Сейчас мы живем по принципу уравниловки, есть тарифная сетка, ряд актов, по которым рассчитывают заработную плату преподавателя, относительно количества студентов, что не дает преподавателю возможности отчислять или ставить плохие оценки неуспешным студентам. Мы хотим сделать так, чтобы университеты, имея свои средства, были автономны в том, как они вознаграждают своих преподавателей, и имели возможность отмечать лучших", - сказала Новосад.

Также будут другие критерии, по которым будет распределяться финансирование между вузов, добавила она.

Сейчас, как сообщила министр образования и науки, МОН готовит изменения в закон о высшем образовании, о государственном заказе, ряд других законодательных актов и бюджетный кодекс. Разработанные предложения будут представлены до конца этого года.

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