Об этом журналистам на открытии научно-популярной инициативы "Научные пикники" сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас ко второму чтению, мы работаем с Минфином, премьером, народными депутатами над вариантами того, как выйти на некоторое повышение .... Мы думаем, во-первых, где найти ресурсы, а во-вторых, в каком объеме и каким категориям педагогических и научно-педагогических работников мы могли бы повысить заработную плату. Ко второму чтению выйдем с решением. Сейчас есть много разных вариантов ", - сказала Новосад.

Она отметила, что в программе действий правительства, которая будет представлена ​​на днях, одним из приоритетов является выполнение закона об образовании, который предусматривает постепенное повышение заработной платы педагогов до 2023 года.

В то же время Новосад, заметила, что постановление Кабинета министров о повышении зарплаты педагогам с 1 января 2020 года вступило в силу тогда, когда уже были определены предельные сферы расходов на следующий год. Всего, по ее словам, на повышение зарплат педагогам с 1 января надо примерно 20 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира