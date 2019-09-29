Вот 7 продуктов, которые должны быть в вашем привычном рационе.

1 - Томаты

На состоянии ваших волос и кожи сразу отразятся изменения в питании, если вы каждый день станете съедать по 2-3 помидора. Волосы засияют, станут сильнее, а кожа очистится и будет будто светиться изнутри. Томаты — это витамин В9 (защита от рака груди, депрессии), витамин С, витамин А.

3 - Картофель

Но только не фаст-фуд! Самый полезный — запеченный в кожуре. В картофеле много антиоксидантов, которые защищают организм от накопления свободных радикалов, «ответственных» за бесплодие. Картофель содержит витамин В6, улучшающий метаболизм, а также калий и витамин С.

3 - Кефир

Канадские ученые доказали, что кефир борется с раком груди. А еще он способен противостоять депрессии и хандре, которые так часто подступают особенно в осенний период. Всего 1 чашка кефира в день поддержит необходимую норму кальция, фосфора и витамина В12.

4 - Говядина

Чисто женские проблемы - снятие симптомов ПМС и восполнение нехватки железа — решает говядина. Жизненно важные витамины В12 и В2 содержит этот продукт. Женщины, в рационе которых присутствует говядина, редко жалуются на усталость и головокружения. Их ногти, волосы и кожа сияют здоровьем.

5 - Капуста брюссельская

Этот продукт отлично вырабатывает коллаген и положительно воздействует на кожу, оттягивая появление морщин. Также брюссельская капуста содержит витамины С и К и помогает зрению оставаться острым долгие годы.

6 - Чеснок

На этот продукт особенно стоит обратить внимание тем женщинам, которые не по наслышке знакомы с менопаузой. Дело в том, что после менопаузы падает уровень эстрогена, что чревато разрушением костей. А чеснок, благодаря наличию в составе витамина В6 и марганца помогает защититься от остеопороза, а также делает организм сильнее.

7 - Вишня

В современном обществе женщины живут по принципу многозадачности: работа, дом, дети, собственная внешность и многое другое. И, конечно, это отражается на сне. Бессонница у женщин — частое явление. Справиться с ней поможет чашка вишни. А еще эти ягоды снижают уровень эстрогена при менопаузе делает женщин уязвимыми к болезни Альцгеймера.

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