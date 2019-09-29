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Каштаны в Европе оказались на грани исчезновения
29.09.2019 13:38
В Европе вид деревьев конского каштана официально оказался под угрозой исчезновения.

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Об этом говорится в отчете Международного союза охраны природы.

"Известный конский каштан был отнесен к категории уязвимых видов, которым угрожает так называемая минирующая моль. Эта моль - разновидность инвазивных насекомых, которая зародился в горных районах Балкан и распространилась на остальную Европу. Насекомые повреждают листья конского каштана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожает каштаны также вырубка деревьев, лесные пожары и туризм.

Исследователи заметили, что количество конских каштанов быстро сокращается по всей Европе. В целом исследование показало, что 42% видов растений на континенте грозит исчезновение.



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