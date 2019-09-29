Об этом пишет CNN.

"Премьер-министр Британии Борис Джонсон может уйти с должности на следующей неделе, поскольку оппозиционные депутаты пытаются объединить усилия, чтобы уволить его с должности с целью обеспечения очередной отсрочки Brexit", - говорится в сообщении.

Депутат от Шотландской национальной партии (SNP) Стюарт Хоси заявил BBC в субботу: существует реальная вероятность, что на следующей неделе может состояться голосование о недоверии председателю правительства. Если Джонсон проигрывает это голосование, он может быть заменен на посту премьер-министра лидером партии Лейбористов Джереми Корбином на короткий промежуток времени.

СМИ отмечают, что голосование о недоверии правительству будет успешным, если все оппозиционные партии британского парламента его поддержат.

Как сообщалось, главный суд Великобритании 24 сентября оставил без удовлетворения апелляцию правительства на решение Высшего гражданского суда Шотландии, который 11 сентября признал незаконным решение правительства отправить британский парламент на принудительные каникулы. Судьи Верховного суда единогласно постановили, что правительство не предоставило достаточных оснований для такой меры. Решение Джонсона "без приемлемой причины" лишает парламент возможности выполнять свою работу как законодательного органа, а также органа, который контролирует действия исполнительной власти, отметили в решении суда.

Пятинедельные принудительные каникулы начались в ночь на 10 сентября. Блокирование парламента было направлено на то, чтобы не оставить депутатам время для эффективного противодействия сценарию "жесткого" Brexit, считают эксперты.

Однако парламенту удалось сделать ряд шагов с целью предотвращения Brexit без соглашения с ЕС. В частности, 9 сентября Елизавета II подписала закон, который должен лишить правительство права осуществить "жесткий" Brexit без одобрения законодателей. Согласно ему, правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Европейского Совета 18 октября. Если до конца октября не удастся договориться с Брюсселем, то Джонсон должен попросить у Брюсселя отсрочки выхода на три месяца — до 31 января 2020 года.

Изначально Великобритания планировала выйти с ЕС 29 марта 2019 года.

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