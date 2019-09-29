Вот 10 популярных вопросов о еде, на которые вы найдете ответы.

1. Почему рыба имеет резкий запах

В рыбе содержится вещество триметиламин, которое помогает выжить рыбам в холодной среде. Также он участвует в процессах разложения растений и животных. Это же вещество – причина неприятного запаха изо рта человека.

2. Почему перец острый

Перец содержит вещество под названием капсаицин, который раздражает нервные окончания, отвечающие за изменение температуры, и посылает соответствующие импульсы в мозг. Острота – это восприятие мозгом боли.

3. Куда деваются косточки из винограда

Виноград без косточек – клон генетических мутантов винограда, у которого не было косточек, или сортов, у которых изначально содержится меньше косточек чем обычно. Растения не имеют пола, следовательно их легко клонировать.

4. Почему вкус кинзы похож на мыло

Многим вкус кинзы похож на кусок мыла. Дело в том, что ген OR6A2 очень чувствителен к альдегидам, воспринимающим кинзу на вкус и благовоние как средство для мытья.

5. Почему при варке яйцо твердеет

Яйца содержат молекулы глобулярного белка, которые без воздействия тепла и воздуха удерживают яйцо в форме правильного шара. В процессе варки химические связи ослабевают, и молекулы начинают беспорядочно двигаться, делая яйца твердыми и непрозрачными.

6. Можно ли превратить вареное яйцо в жидкость

Ученые разработали способ вернуть молекулы в их первоначальное положение. Но это вероятно лишь с использованием химических веществ, которые нельзя употреблять в пищу. Поэтому этот вопрос решен лишь теоретически.

7. Как алкоголь нарушает ясность рассудка

Алкоголь способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты – важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы. Также блокирует доступ глутамата — химического вещества, отвечающему за память и способность к обучению.

8. Почему нельзя смешивать алкогольные напитки

После слабоалкогольных напитков человек пьянеет постепенно, а повышая градус, не многие уменьшают количество выпитого. А потому опьянение наступает быстрее.

9. Почему в моменты грусти хочется углеводов

Углеводы помогают выработке серотонина — гормона счастья, который регулирует наше настроение. Поэтому в плохом настроении человек чаще только ест быстрые углеводы – выпечку или сладости.

10. Почему калорийное вкуснее полезного

Высококалорийная пища повышает шансы на выживание. Организм, опасаясь голода, не упускает шанса привлечь к себе дополнительную энергии, и искушает нас на калорийную, сладкую углеводную еду.

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