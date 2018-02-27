Семикратный чемпион Формулы-1 проходит реабилитацию после страшной черепно-мозговой травмы в 2013 году.

«30–40% пациентов, которые находятся в вегетативном состоянии или коме более четырёх лет, возвращаются к нормальной жизни, Нет никакой гарантии, что он полностью восстановится, но такие пациенты возвращаются к жизни со своими родными и близкими». — цитирует Оберманна FanPage.it.

По словам профессора, очень важно, чтобы пациент чувствовал заботу.

«Пациенты в таком состоянии осознают гораздо больше, чем мы думаем, — касание рук или разговор с ними способны вывести из комы или вегетативного состояния», — подытожил доктор.

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