Деловые Сводки
|За приготовление яичницы на Вечном огне в Киеве девушке выплатят 4 тысячи евро
|27.02.2018 19:14
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Такое решение принял Европейский суд по правам человека 27 февраля.
— Суд постановил, что государство-ответчик (Украина) должно выплатить заявителю 4000 евро плюс любые налоги, которые могут подлежать возмещению в качестве компенсации морального ущерба в валюте государства-ответчика, — говорится в решении ЕСПЧ.
В суде также отметили, что не увидели политического преследования в деле. Не нашли и нарушений в первоначальном аресте девушки, но возмутило судей то, что девушку продолжали держать в СИЗО по истечению срока ареста.
Как сообщал Vgorode, в 2010 году трое участников художественного объединения, выражая свой протест против бесполезной траты голубого топлива на памятник, показали, как, по их мнению, киевляне должны использовать вечный огонь в киевском парке Славы.
Представители братства купили продуктов, достали сковородку и прямо на обелиске приготовили яичницу с мясом и поджарили сардельки на мини-шампурах на вечном огне.
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