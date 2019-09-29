Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии.

Отмену моратория не одобряют 52% украинцев, позитивно относятся к поручению Зеленского 35% опрошенных, 13% не смогли ответить на вопрос.

По словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, по сравнению с опросом, проведенным в ноябре 2018 года, количество противников отмены моратория снизилось на 20% - с 72 до 52%. В то же время, он отметил, что это может быть связано с разницей в формулировках вопроса - в 2018 году спрашивали о том, как люди проголосовали бы на референдуме о купле/продаже земли. Другими возможными причинами изменения отношения украинцев Паниотто назвал поддержку действий Зеленского и новой власти его сторонниками, а также смену риторики о продаже земли на некоторых популярных телеканалах и в Интернете.

Также, по данным опроса КМИС, большинство украинцев - 64,3% - считает, что вопрос о продаже земли должен решаться только на референдуме. 25,5% сказали, что этот вопрос должны решать президент, Рада и Кабмин, затруднились с ответом 10,2%.

Опрос проведен с 16 по 19 сентября на основе случайной выборки мобильных номеров, за исключением временно оккупированных территорий, проведено 1500 интервью, ошибка выборки не превышает 2,6%.

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