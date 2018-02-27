Физически станция будет находиться в корнуэльском местечке Гунхилли.

С помощью антенны, построенной еще в 1985 году, станция сможет передавать и получать сообщения с космических спутников, находящихся за миллионы километров.

Строительство станции в Гунхилли поможет отчасти снизить нагрузку на основную коммуникационную сеть ЕКА. Сейчас она представляет собой комплекс из 60 «тарелок» на 57 гектарах земли, осуществляющих радио, телевизионную, телефонную и интернет-коммуникацию. Одна из «тарелок», GHY-6, в течение ближайших двух лет будет переоборудована для наблюдения и связи со спутниками в глубоком космосе. Оплачивает переоснащение частная британская компания Cornwall & Isles of Scilly Local Enterprise Partnership, к которой позднее присоединится ЕКА.

«Как только завершится обновление станции, примерно через 24 месяца, Гунхилли сможет дополнять собственные станции Европейского космического агентства и обеспечивать контроль за миссиями в дальнем космосе, будь то миссии ЕКА, других агентств или частных стартапов, изучающих Марс или добывающих полезные ископаемые на астероидах», — говорит Клаус-Юрген Шульц, инженер ЕКА.

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